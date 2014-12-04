Agos'un internet sitesi yenilendi

Gazeteci Hrant Dink'in genel yayın yönetmeni olduğu ve yedi yıl önce önünde Ogün Samast tarafından öldürüldüğü AGOS gazetesinin 2008 yılında internet medyasında yayın hayatına başlayan internet sitesi agos.com.tr yenilendi. Kurulduğu günden bu yana "Bağımsız gazetecilik" parolasıyla yayın hayatını sürdüren Agos'un yenilenen internet sitesi Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Ermenice içeriğiyle de yayında olacak.

Agos.com.tr'den yapılan duyuru şöyle:

2008 yılından beri aktif olan agos.com.tr, kurulduğundan günden beri en önemli dönüşümlerinden birini yaşıyor. Bağımsız gazeteciliğin ve ifade özgürlüğünün alanının giderek daraldığı Türkiye’de, Agos gazetesinin özgür bir tartışma platformu olma amacında önemli bir fonksiyona sahip olan internet sitesi, artık bu amaca uygun olarak, Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Ermenice içeriğiyle de yayında olacak.

Üç ay süren teknik altyapı çalışmaları nihayete erdi; artık internet sitesi, üç dilli yapısı sayesinde hem Diaspora hem de dünyanın farklı ülkelerinden okuyuculara Agos’un mutfağından çıkan haberleri ulaştıracak. agos.com.tr, gün geçtikçe gelişen dijital medyaya uyum sağlayarak internet kullanıcılarına daha kolay bir okuma olanağı sunacak.

agos.com.tr’nin yeni yüzü, Danimarka Dış İşleri Bakanlığı’nın Azerbaycan, Belarus, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelere yönelik olarak hazırladığı, demokratikleşme ve medya projelerine finansal destek için kullanılan bir fon programının katkılarıyla hazırlandı. Bu fonun desteği sayesinde sitenin teknik altyapısı yenilenirken, gazete haberlerinin büyük bir çoğunluğunun İngilizce ve Ermenice de yayımlanabilmesi için entegrasyon sağlandı.

İngilizce ve Ermenice sayfalar, Agos’un tüm dünyada takip edilebilmesini ve yurt dışındaki okurun Türkiye’de yaşanan gelişmeler hakkında doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak. Sitenin editörlüğünü Gözde Kazaz, İngilizce çevirmenliğini ise Nazım Dikbaş yapacak.

Sitede neler var?

Gazetenin editoryal bakışıyla şekillenen internet sitesinde, ‘güncel’, ‘toplum’ ve ‘kültür sanat’ üst menülerinde azınlık haklarından vakıflara, edebiyattan dünyadaki gelişmelere, ifade özgürlüğünden sağlığa pek çok farklı alandan haberleri bulmak mümkün olacak. Sitede, haftalık olarak yayımlanan Agos’un içeriğinin yanı sıra, güncel ve taze haberlere de yer verilecek.

agos.com.tr’nin ‘Dosya’ bölümünde, gazetenin arka ve orta sayfalarında yer verilen ayrıntılı dosyaların yanı sıra site için özel hazırlanmış kapsamlı dosya haberlere de ulaşılabilecek. Agos’un ayda bir yayımlanan ‘Kitap/Kirk’ ekinin tüm içeriği daha önce de siteye yükleniyordu; fakat kitap eki artık dergi formatında hazırlanmış özel tasarımıyla sitede okuyucularını bekliyor olacak.

Bütün bu özelliklerin yanı sıra, gazetenin köşe yazarları ve çizerlerini her gün agos.com.tr’de bulmak mümkün olacak. Agos gazetesinin hem basılı hem de dijital versiyonuna internetten abone olmak ise artık daha kolay. Abonelik koşullarıyla ilgili her türlü bilgi internet sitesinde, ‘Abonelik’ başlığı altında yer alıyor.

Akıllı telefon ve tabletlerde de kolayca okunacak

Yeni agos.com.tr’nin teknik altyapısı oluşturulurken site için özel bir haber yazılımı hazırlandı. Bu sürecin mimarları olan ‘Argebiz Yazılım Danışmanlık’tan Rupen Melkisetoğlu ve Enver Timuçin, yeni siteyle gelen en önemli yeniliklerden birinin de tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlara uygunluk olduğunu belirtiyor: “Artık Agos’un internet takipçileri haberleri tabletler ve cep telefonlarından hiçbir zorluk çekmeden okuyabilecek. ‘Responsive’ adı verilen tasarım sayesinde site kendisini, açıldığı mobil uygulamalara göre şekillendirecek; böylece haberler kolayca okunacak.”

Teknik altyapı uzmanları yeni sitenin sunduğu artıları, kullanıcı için arama kolaylığı, daha sıkı bir güvenlik sistemi ve çoklu dil seçeneği olarak sıralıyor. Uzun bir süredir yayında olan internet sitesinde halihazırda bulunan verileri yeni siteye aktarmak ise işin en zor kısmı olmuş: “Bu aktarım için günlerce sabahladık diyebilirim. Eski sistemdeki veri bütünlüğü bozuk kısımları toparlamaya çalıştık. Firesiz bir şekilde toparladık da diyebiliriz” diyor Enver Timuçin. Yazılımcıların belirttiği kadarıyla, agos.com.tr’nin yeni yüzünün en önemli artılarından biri de sayfalara hızlı erişim olacak.

Rupen Melkisetoğlu, sık sık milliyetçi ve ırkçı hacker grupların saldırısına maruz kalan sitenin güvenliği konusunda da ince eleyip sık dokuduklarını belirtti.