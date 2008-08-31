Agosti'nin rekorunu egale etti

Moto GP'de sezonun 13. yarışı olan San Marino Grand Prix'sini ev sahibi Valentino Rossi kazandı. Üst üste üçüncü, sezonun altıncı yarışını kazanan 'doktor' lakaplı sürücü, genel klasman liderliğini sürdürürken, puan farkını da 75'e çıkardı.



Daha önceki 2 yarışa olduğu gibi San Marino'da da pol pozisyonda başlayan Casey Stoner'ın bitime 21 tur kala yarış dışı kalmasıyla liderliği eline alan Yamaha pilotu Rossi, 44:41.884'lük derecesiyle ilk sırada finiş gördü ve kariyerinde ülkesindeki ilk zaferini elde etti.



Sekizinci dünya şampiyonluğuna doğru adım adım ilerleyen Rossi, bitime 5 yarış kala Ducati'den Stoner ile arasındaki farkı 75 puana yükseltti. Rossi ayrıca premier sınıfta 68. birinciliğine ulaşarak, Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak oldu.



Misano Pisti'nde ikinciliği bir başka Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo kazanırken, üçüncülük Alice Team'den Toni Elias'ın oldu.



Takvimde 2 ay Avrupa'ya ara verilirken, bir sonraki yarış iki hafta sonra ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenecek.

