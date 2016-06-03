Agos'tan 'Ermeni Soykırımı' tasarısı yorumu: Başbakan için sıradan, Almanya için yüz kızartıcı

Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarı oy çokluğuyla kabul edilmesine ilişkin Agos gazetesi başyazısında Başbakan Binali Yıldırım’ın Ermeni kırımına ilişkin sözleri de hatırlatılarak “Başbakan için sıradan, Almanya için yüz kızartıcı” ifadesi kullanıldı.

Agos’un bugün (03.06.2016) manşetten verdiği başyazı şöyle:

"Haftalardır gerek Almanya’da gerek Türkiye’de tartışılan Ermeni Soykırımı tasarısı Almanya Federal Meclisi’nden geçerek resmen kabul edildi. Hıristiyan Birlik partileri (CDU / CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi tarafından hazırlanan tasarı bugün yapılan oturumda 1 ret ve 1 çekimser oyla onaylandı. Tasarı, Osmanlı İmparatorluğu’nun baş müttefiki konumundaki Alman İmparatorluğu’nu soykırımda suç ortağı ilan eden içeriğiyle diğer tasarılardan ayrışıyor.

Almanya Federal Meclisi “Ermenilerin organize bir şekilde tehcir ve yok edilişine ilişkin Alman diplomatlar ve misyonerler aracılığıyla da gelen açık bilgilere karşın insanlığa karşı bu cürmü durdurmaya çalışmayarak oynadığı yüz kızartıcı rolden ötürü elem içinde” olduğunu ifade ederken Türkiye’de ise Başbakan Yıldırım,“1915’te olanlar savaş şartları altında yaşanmış, her ülkede yaşanabilecek sıradan olaylardan birisi” diyordu. İki ülkenin yaklaşımları arasındaki uçurum, soykırımdan çok daha fazlasını ifşa ediyor.

Bugün başta Kürtlerin yaşadığı illerde olmak üzere yakın tarihin insanlığa karşı suçları açısından temel teşkil eden Ermeni Soykırımı’nın idraki, Türkiye’nin temel meselesi. Baş müttefikin kendi rolünü ‘yüz kızartıcı’ ilan ettiği bir denklemde, Türkiye’nin resmî inkârında ısrarı her zamankinden daha acıklı bir tablo oluşturur. Daha da önemlisi, ortak geleceğimizi olası yeni acıların ipoteği altına alır. Dolayısıyla bundan sonra benimsenecek tutum nasıl bir ülkenin vatandaşı olacağımıza ilişkin bir kararın ifadesidir."