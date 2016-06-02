Prof. Baskın Oran: İttihatçıların cinayetlerini niye savunayım; Türkiye, Ermeni felaketi için özür dilemeli!

Uzun yıllar 1915 olaylarına ilişkin çalışan Prof. Dr. Baskın Oran, Almanya’da kabul edilen Ermeni soykırımı yasa tasarısına ilişkin, Türkiye’nin bir bildiri yayınlaması gerektiğini ve yaşanan acılardan dolayı özür dilemesi talebinde bulundu. Oran, bildiride “Bu felaketi bugüne kadar kendi vatandaşlarımızdan sakladığımız için onlardan özür diliyoruz” denmesi gerektiğini söylerken "Ben niye İttihatçıların cinayetlerini savunacakmışım?" diye sordu.

Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarı oy çokluğuyla kabul edilmişti. Oylamada bir ret, bir çekimser oy kullanılmıştı. Kararda, "Federal Meclis, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri baş müttefiki olan Alman İmparatorluğu’nun Ermenilerin organize bir şekilde tehcir ve yok edilişine ilişkin Alman diplomatlar ve misyonerler aracılığıyla da gelen açık bilgilere karşın insanlığa karşı bu cürmü durdurmaya çalışmayarak oynadığı yüz kızartıcı rolden ötürü elem içindedir" denilmişti. Onaylanan kararda "Bütün partilerin konuşmacıları 24 Nisan 2015’te, yüzüncü yıl anmasında, Almanya Federal Meclisi’ndeki tartışmalar sırasında ve özellikle de bu tartışmadan bir akşam önce Cumhurbaşkanı bizzat, Ermenilere yönelik soykırımı lanetlemiş, kurbanları anmış ve barışma çağrısında bulunmuştur. Alman İmparatorluğu’nun da bu olaylarda suç ortaklığı vardır" ifadelerine yer verilmişti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, soykırım kelimesinin kullanılmasınının değişiklik açılardan sorunlu olduğunu söyleyen Oran, Türkiye'nin acilen bir karşı bildiri yayınlayarak, yaşananlardan dolayı özür dilemesini istedi. Oran'ın talep ettikleri arasında Ermenilerin mallarının tazmin edileceğine dair taahhüt verilmesi de bulunuyor. Oran'ın konuya ilişkin yaptığı kısa değerlendirme şöyle:

"Türk devleti deve kuşu politikası izlemeye devam ettikçe, yediği bu uluslararası dayak türü artacak ve sertleşecek. 'Ay, Ermenileri mi öldürmüşler, o da nedir?'den başlayan, 'Biz onları öldürmedik onlar bizi öldürdüler' ile devam eden, şimdilik 'Mukatele olmuştur' aşamasında dingildeyen bu inkarlar silsilesi ülkemizi rezil ediyor. Ben niye İttihatçıların cinayetlerini savunacakmışım?

Soykırım kelimesini kullanmak şart değil. Hatta bence doğru da değil; çok çeşitli nedenlerle ben kullanmıyorum. Ama yapılacak şey bellidir:

Yapılacak şey: Derhal şöyle bir resmî bildiri yayınlamak: