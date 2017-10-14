Agos: "Bekçiyan istenmiyor" açıklamaları belirsizlik yaratıyor; devlet susuyor, Şirinoğlu konuşuyor

Surp Pırgiç Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, patrik seçimiyle ilgili iddialarda bulundu ve devletin Bekçiyan’ı Patriklik kaymakamı olarak tanımadığını iddia etti. Değabah Bekçiyan, Şirinoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili olarak "Biz iç tüzüğümüzde kurallar doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

Agos'ta yer alan haber aynen şöyle:

Surp Pırgiç Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Patrik seçimiyle ilgili iddialarda bulunmaya devam ediyor. Şirinoğlu, “Devlet diyor ki ‘Karekin Bekçiyan’ı Patriklik kaymakamı olarak tanımıyoruz.’ Bunu Bekçiyan’a da söyledim. 2016’da Almanya’da bir gazeteye verdiği röportajdan dolayı bu adamın ismi silinmiştir” dedi.

Şirinoğlu, seçim sürecinin geleceğiyle ilgili olarak kendisine şunların söylendiğini öne sürdü:

“Bana (devletten) dediler ki ‘İstanbul’da iki tane episkoposunuz var. Ateşyan ve Maşalyan. Biri Değabah seçilsin, diğeri de Patrik Genel Vekili olsun, başvursunlar, altı ay zarfında seçimi yaparız, bu iş de biter”

Değabah Bekçiyan Şirinoğlu’nun açıklamalarına “Hiçbir kurumdan bana böyle bir resmi belge gelmedi. Biz iç tüzüğümüzde kurallar doğrultusunda ilerledik ve bir hata da yapmadık” diyerek karşılık verdi.

Bir süredir kamuoyunda devlet adına mesajlar paylaşan Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu şunları kaydetti:

“Devlet diyor ki ‘Karekin Bekçiyan’ı Patriklik kaymakamı olarak tanımıyoruz.’ Özellikle Düşünce Platformu’nun sayfasında paylaşılan 20 Haziran 2016’da Almanya’da Köln’de bir gazeteye vermiş olduğu röportajından dolayı bu adamın ismi silinmiştir. Ben bu cümlemi aynı şekilde Bekçiyan’a da söyledim. Bana (devletten) dediler ki ‘Sizin İstanbul’da iki tane episkoposunuz var bir tanesi Aram Ateşyan diğer de Sahak Maşalyan bunlarla görüşün bir tanesinden bir tanesi Değabah seçilsin diğeri de Patrik Genel Vekili olsun, seçime müracaat etsinler, altı ay zarfında seçimi yaparız bu iş de biter’ dediler. Ben bu bilgileri kendilerine ilettim, görüşmede Maşalyan Sırpazan da vardı. Bekçiyan Sırpazan ‘Bu durumda ben ne olacağım?’ dedi, herhangi bir cevap vermedim.

Şirinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hafta Maşalyan Sırpazan’la görüştüm, bana dedi ki “Arkadaşlar diyorlar ki Bedros Şirinoğlu’nun valiye ulaşacak gücü yok Vali Beyin alt tabakasıyla konuşuyor bizleri valiyle görüştüm diye kandırıyor”. Bana (devletten) denilen şey şu: ‘Bu iş uzuyor Bedros Bey, cemaatinizin de rahatsız olduğunu biliyoruz fakat bazı olumsuz gelişmelerden dolayı Karekin Bekçiyan’ı kabul etmiyoruz”

Şirinoğlu’nun iddiasına göre bu görüşleri İstanbul Valisi Vasip Şahin de dile getirdi:

“Valilikte Seçim Koordinasyon Kurulu var, diyorlar ki “İki tane episkoposuz var. Bunlar cemaatinizde prim kaybetmiştir. Bir tanesi Değabah, diğeri de Ruhani Kurul Başkanı seçilsin, altı ay içinde seçim yapılsın’. Ben bunları Vali bey’le de görüştüm bu konuları aynısını o da söyledi. ‘Biz Karekin Bekçiyan’ı değabah olarak da patrik olarak da kabul etmeyeceğiz’ diyor.

Şirinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bekçiyan Sırpazan’ı ben getirttim, kendisini aprondan aldım. Aprondan Cumhurbaşkanı’ndan başka kimseyi alamazsın. Aprondan aldık, VİP’ten içeri soktuk. Ertesi günü beni ‘Bu adamı nasıl aprondan alırsınız, bu adamın Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk hakkında ağır konuşmaları var’ diye aradılar. Radyo Agos’da bayanın biri çıktı ‘Bu daha bitmedi yapacak daha çok şeyimiz var’ dedi bunu da kayda aldılar. Müteşebbis Heyette bulunan sakıncalı kişileri gördüler, tepkilerini gösterdiler, sonuncusu röportaj ortaya çıktı. İşin aslı bu… “

Bekçiyan: Devlet talebini resmi belgeyle iletebilir

Şirinoğlu’nun açıklamaları üzerine Değabah Karekin Bekçiyan’a ulaştık. Bekçiyan Agos’a şu değerlendirmede bulundu:

“Bedros Şirinoğlu’nun devlet adına yaptığı açıklamalar bize resmi bir şekilde ulaşmadı. Hiçbir kurumdan bana böyle bir resmi belge gelmedi. Devletin böyle bir talebi varsa bu talepleri doğrudan bize gönderebilir. Biz iç tüzüğümüzde kurallar doğrultusunda ilerledik ve bir hata da yapmadık.”