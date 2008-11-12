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Sağlık

Ağlayan bebeği sallamak, beyne zarar veriyor

Alman uzmanlar, "Ağlayan bebeği sallamamak gerekir, çünkü bu durum ciddi beyin hasarına neden olarak ölümlere bile yol açabilir" uyarısında bulundular.

12 Kasım 2008 02:00

Alman uzmanlar, "Ağlayan bebeği sallamamak gerekir, çünkü bu durum ciddi beyin hasarına neden olarak ölümlere bile yol açabilir" uyarısında bulundular.

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Küçük bebeklerin beyin yapılarının çok hassas olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sallamanın, beyin damarlarında yırtılmayla sonuçlanabileceğini belirttiler. Prof. Hans-Juergen Nentwich konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bebek ağladığı sırada 5 saniye kadar bile sallamak, beyinde hasara yol açmak için yeterlidir. Beyin damarı ya da siniri yırtılabilir. Beyin kanaması ve sonuçta ölüm meydana gelebilir. Ya da sinirler hasara uğradığında, görme, duyma ve konuşma yeteneği kalıcı olarak bozulabilir."

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