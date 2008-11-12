Ağlayan bebeği sallamak, beyne zarar veriyor

Küçük bebeklerin beyin yapılarının çok hassas olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sallamanın, beyin damarlarında yırtılmayla sonuçlanabileceğini belirttiler. Prof. Hans-Juergen Nentwich konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bebek ağladığı sırada 5 saniye kadar bile sallamak, beyinde hasara yol açmak için yeterlidir. Beyin damarı ya da siniri yırtılabilir. Beyin kanaması ve sonuçta ölüm meydana gelebilir. Ya da sinirler hasara uğradığında, görme, duyma ve konuşma yeteneği kalıcı olarak bozulabilir."