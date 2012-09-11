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Yaşam

Ağlayan bebeğe hemen müdahale etmek yanlış mı?

Avustralya'da ebeveynlerin ağlayan bebeklerine nasıl yaklaşması gerektiği konusunun araştırma yapıldı

11 Eylül 2012 16:33

Avustralya'da yapılan araştırmada ebeveynlerin ağlayan bebeklerini susturmak için hemen harekete geçmemeleri gerektiği sonucuna varıldı.

Avustralya’da ebeveynlerin ağlayan bebeklerine nasıl yaklaşması gerektiği konusunun araştırıldığı bir çalışma yapıldı.

ntvmsnbc'nin haberine göre,  bilim insanları ebeveynlere çocukları ağlamaya başladığında bir süre bekledikten sonra susturmak için harekete geçmelerini öneriyor.

7 aydan 6 yaşa kadar olan 326 çocuk üzerinde yapılan ve sonuçları “Pediatrics” dergisinde yayınlanan araştırmada anne-babaların ağlayan çocuklarına kısa bir süre müdehale etmeyip kendi kendilerine susmasını beklemenin olumlu sonuçlar doğurduğu üzerinde duruldu.

Bilim insanları ebeveynlerin “kontrollü ağlama” metoduyla bebekleri ağlamaya başladıktan sonra bekleme süresini çoğaltarak onların kendi kendilerine susma alışkanlıklarını kazandırabildiklerini belirtti.

Çalışmayı yürüten ekipten Dr Anna Price konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Anne-babalar kendilerini bir gece 2 dakika, diğer gece bebek ağlamaya başladıktan 5 dakika sonra müdehale etmeye alıştırabilirler. Bunda bebek açısından bir sakınca yok.

Fakat ebeveynler ağlamaya başlayan bebeklerinin odalarının kapısını kapatıp onlarla ilgilenmiyormuş gibi yapmasın. Arada sırada odalarına girip bebeğin ne yaptığına baksınlar.

Bu alışkanlık sayesinde anneler de bebekler de geceleri kaliteli uyuyabilir.”

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