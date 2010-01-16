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Yaşam

Ağlardan 2 metrelik yılan balığı çıktı

16 Ocak 2010 14:49

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde, balıkçı 30 yaşındaki Murat Rüzgar'ın ağlarına 2 metre boyunda yılan balığı takıldı.

Sabah saatlerinde ‘Batuhan-4’ adlı teknesiyle Küçükkuyu Limanı'ndan denize açılan Murat Rüzgar, Burunucu Mevkii'nde ağ attı. Murat Rüzgar, bir süre sonra topladığı ağına 2 metre boyunda yılan balığı takıldığını görünce şaşırdı. Küçükkuyu Limanı'na dönen Rüzgar, uzun uğraş sonunda ağlarına dolanan yılan balığını çıkarmayı başardı.

Bu tür değişik tür balıkların ara sıra ağlarına takıldığını belirten Murat Rüzgar, ilk kez bu kadar uzun bir yılan balığı yakaladığını söyledi. Rüzgar, balığı Küçükkuyu'da kurulan halk pazarında sergilenmesi için arkadaşı balıkçı dükkanı sahibi Ahmet Çelikkaya'ya hediye etti.

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