Ağlamak Yok Gülmek Var

Çağnur Öztürk - T24



İddialıyım şimdiye kadar Türk televizyonlarında yapılmış en başarılı komedi dizisi Üsküdar’a Giderken…



Geçen ay başlayan dizi TEKRAR AiLE OLABiLMENiN HiKAYESi sloganıyla yola çıktı ve daha dizi yayınlanmadan 3 farklı tanıtım filmi yaparak dikkatimi çekmişti.



Başrollerini Erkan Can, Erdal Tosun, Funda Postacı ve Tülin Özen'in oynadığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmakta. Senaryo da Aydemir’e ait. Dizi özetle fedakar bir anne, hayalperest bir baba ve çocuklarının hayatlarını anlatıyor.



Dizide birçok Altın Portakallı oyuncu mevcut, Erkan Can, Tülin Özen, Öner Erkan…



Dizi konusu itibariyle klasik, ancak oyunculuklar, diyaloglardaki başarı, kurgudaki deneysellikler klasikliği unutturuyor ve bambaşka bir ekran deneyimi yaşatıyor.



Dizideki favorim Oğuz karakterini, Murat Cemcir canlandırıyor. Cemcir, yine dizide iyi bir performans sergileyen Ahmet Kural ile yönetmen Selçuk Aydemir’in şubat ayında vizyona girmiş olan mafya komedisi filmi Çalı Çengi’de de başrollerde. Murat Cemcir’in komedi alanında çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum.



Dizide kurgu da çok başarılı, daha önce dizilerimizde pek rastlamadığımız; sinemada ise deneysel filmlerde kullanılan split screen tekniği kullanılıyor, Oğuz karakterinin sevgili adayıyla konuşmalarındaki gelgitlerde inanılmaz ince bir zekanın ürünü diyaloglar ve çok iyi deneysel ve üzerinde çok uğraşılan bir kurgu var.



Haliyle bütün bunlar Çalgı Çengi filmini bir an önce bulup izleme kararını verdiriyor bana…



Dizi A’dan Z’ye çok başarılı, animasyon jeneriği de… Televizyonlarımızda komedi pek tutmuyor. Öyle bir geçer zaman ki’de Cemile ile Fatmagül ile ya da kapıcı kızı Feriha ile ağlayıp, üzülüp katharsis yaşayıp ve kendi haline şükretmek; izleyiciye gülmekten daha iyi hissettiriyor kendini.



Ancak ben de diyorum ki artık ağlamayalım, ağlasak da dozunu kaçırmayalım…ağlatmak güldürmekten daha zor…



Ekranlarda böyle güzel komedi dizilerine de ihtiyacımız var, kısacası artık biraz ekranlarda şarkıdaki gibi ‘Ağlamak yok gülmek var’ olsun.