Ağız yaralarına karşı soğanla baş edin

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, bağışıklık sistemi zayıflığının ağız yaralarının çıkmasını tetiklediğine dikkat çekti.



Ağız yaralarına karşı en önemli silahın beslenme olduğunu belirten Prof. Dr. Tanyeri, yanlış krem kullanımının da çok tehlikeli olduğu uyarısını yaptı. Prof. Dr. Tanyeri, vücut direncini arttırmak için şu önerilerde bulundu:



* Bol sebze ve meyve yenmelidir.

* Özellikle soğan her yemekte hatta çiğ olarak tüketilmelidir.

* Çinko, B vitamini ve Beta-glukan desteği alınmalıdır. Yara iyileşme süreci kısaltılarak bağışıklık sistemi güçlenmesi sağlanmalıdır.

