Ağız ve diş temizliği nasıl yapılır?

Birçoğumuz ağız ve diş temizliğini nasıl yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. İşte ağız ve diş temizliğiyle ilgili merak edilenler…



Ağız bakım ürünlerini nasıl seçmeliyim?



Piyasada çok çeşitli ve cazip kılınan pek çok ürün olması sizi şaşırtabilir. Seçim yaparken onaylanmış ve diş hekiminizin tavsiye ettiği ürünleri satın almaya dikkat etmelisiniz. En iyi diş macunu ve en iyi fırça hangisidir sorularının cevabı, kişinin ağız durumuna göre değişebilir.



Çürük oluşumunu nasıl önleyebilirim?



* Florlu bir diş macunu ile dişlerinizi fırçalayın.

* Dişlerinizin ara yüzleri için diş ipi veya diğer ara yüz araçlarından faydalanın.

* Dengeli beslenmeye dikkat edilmeli ve abur cubur yiyeceklere bir sınır koyun.

* Dişlerinizi çürüğe karşı daha dayanıklı hale getiren uygulamalardan "florlama" ve "fissür örtücüler" hakkında diş hekiminize danışın.

* Profesyonel diş temizliği ve ağız muayeneniz için düzenli olarak diş hekiminizi ziyaret edin.



Bir diş fırçasını ne kadar kullanabilirim?



Genelde 3-4 ay kullanılabilir. Diş fırçasının bozulduğunu kıl demetlerinin birbirinden ayrılmasından, dağılmasından ve eğilmesinden anlayabilirsiniz. Sert kıllı fırçalar dişlerinize zarar verebilir. Çocuklar ise henüz doğru fırçalamayı tam olarak uygulayamadıklarından daha çabuk fırça eskitirler.



En doğru diş fırçalama tekniği hangisidir?



Öncelikle fırça 45 derecelik bir açıyla dişe yaklaştırılmalı ve dişin eni doğrultusunda ileri-geri hareketlerle fırçalanmalıdır. En son dişetinden aşağıya doğru bir süpürme hareketiyle işlem tamamlanır. Dişlerin iç yüzeyleri, özellikle ön bölgeler dar olduğundan fırça dik olarak sokularak fırçalanmalıdır.



Unutulmamalıdır ki, bakteri plağı ve yiyecek artıklarının yoğun olduğu dişlerin arka yüzleri, arka dişler ve dil de temizlenmelidir. Genellikle sadece ön dişlerin ön yüzeyleri fırçalandığından çürükler daha çok arka bölgelerde oluşmakta, diş taşları ise çok az fırçalanan alt ön bölgede olmaktadır.



Uygun bir teknik kullanılmazsa dişler zarar görür mü?



Evet. Dişler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı olmasına rağmen sadece yanlış bir teknikle uygulayacağınız bir fırçadan bile büyük zarar görebilir. Hem dişin üst kısmında, hem de kökü kaplayan tabakada aşınmalara, diş etlerinde de çekilmelere yol açabilir. Bu durumda dişler çürüğe daha yatkın hale gelir. Dişleri aşındıracak kadar büyük bir kuvvetle diş fırçalamaktan kaçınılmalı ve yumuşak hareketlerle fırça oynatılmalıdır.



Diş etlerinin fırçalanması neden gereklidir?



Yapılması gereken başka bir işlem de diş etlerini fırçalamak. “Ama doktor, diş etlerim kanıyor...” şikayeti olsa bile fırçalamaya devam edilmelidir, çünkü diş etlerini besleyen damarlar dolaşım bozukluğu sonucunda dolgunlaşmıştır. Buna tıp dilinde “konjestiyon” denir. Tedavi etmek için kılcal damarları açmak yani fırça yapmak gerekir. Böylece diş etinin damarları iyileşir ve kanama da kendiliğinden durur. Diş etinin fırçalanması, diş eti hastalıklarından korunmanın en etkin çarelerindendir.



Fırçadan başka diş temizlik araçları var mıdır?



Bunlar, elektrikli fırça, diş ipliği, kürdan, ara yüz fırçası, su püskürteci (water - pic), stimulatör... gibi araçlardır. Elektrikli. fırça ve su püskürteci ülkemizde giderek yaygınlaşıyor.



Diş İpliği (Diş ipi)



Diş ipi, diş aralarını temizlemede sık kullanılan yararlı bir araç. Yanlış kullanımı diş etine zarar veriyor. Diş hekiminden doğru kullanımını öğrenildikten sonra uygulanmalı.



Kürdan



Yemek yerken diş arasına giren bir et parçasını kürdanla çıkarabilirsiniz; fakat yemek daima aynı yere kaçıyorsa bu, iki diş arasında normal temas olmadığını gösterir. Böyle durumlar kürdan kullanmayı gerektirir. Kürdan uçlarının özel olarak düzlenmiş olması, ayrıca sterilize edilmesi gerekir. Bu nedenle eczanede satılanlar tercih edilmelidir.



Ara yüz temizleyicileri ne işe yarar?



Diş fırçasının ulaşamadığı alanlarda dişler arasındaki ve diş etinin altındaki artıkları temizlemek için kullanılır. Bu alışkanlığa sahip değilseniz başlamak için geç kalmış sayılmazsınız.



Diş ipi kullanırken şu noktalara dikkat etmelisiniz:



* İlk kullanımda kolay kullanım amacıyla mumlu diş ipleri tercih edilir. Ayrıca florlu diş ipleri de tercih edilebilir.

* Diş ipi her iki elimizin işaret parmağına dolanarak ve baş parmağımızın yardımıyla kullanılır.

* Diş ipini dişlerinizin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirin. Diş etini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçınmalısınız.

* Dişin üzerinde ipi, c harfi çizecek şekilde ileri-geri yukarı-aşağı hareket ettirerek ara yüzü temizleyebilirsiniz.