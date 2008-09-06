Ağız kokusuna son verecek formül

Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Profesörü Murat Karaşen, ramazan ayının önemli sorunlarından olan ağız kokusunun, ağız kuruluğuna bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Karaşen, ramazanda gün içinde uzun süre sıvı tüketilmediği için ağız kuruluğu oluştuğunu belirterek “Tükürük ağız içini yıkayan, koruyan, orayı temizleyen, oranın hijyenini sağlayan önemli bir vücut salgısı. Tükürük olmadığı zaman gıda artıkları ağzımızın girinti çıkıntılarında kalıyor. Ve bunlara bağlı ortaya çıkan bir takım oksijensiz ortamda yaşamayı seven bakteriler, ağız içinde birikiyor, çoğalıyor ve onların ortaya çıkardığı gazdan da ağız kokusu oluşuyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Profesörü Murat Karaşen, yaptığı açıklamada, ramazan ayında ağız kuruluğu ve buna bağlı olarak oluşan ağız kokusunun önemli bir sorun olduğunu belirtti. Tükürüğün içinde koruyucu faktörler olduğunu bildiren Prof. Dr. Karaşen şunları söyledi:

“Dolayısıyla ağzımızın kurumaması ve ağzımızın sürekli ıslak kalması, tükürüğün bolca salgılanması ağız hijyeni açısından oldukça önemli. Diş sağlığımız, diş hijyenimiz açısından da tükürük çok önemli. Peki ağırlıklı olarak ağzımız ne zaman kurur? Uzun süre sıvı tüketmez isek ağzımız kurur. Geceleri uyuduğumuz zaman tükürük salgısı minimuma indiği için, hele ağzımız açık yatıyorsak ağzımız kurur. Sahurdan sonra akşama kadar oruç tutan vatandaşlar sıvı tüketemediği için, herhangi bir şey yenilip içilmediği için buna bağlı olarak da tükürük salgısı minimuma indiği için ağız kuruluğu oluşacak ve ağız kuruluğuna bağlı olarak da ağız kokusu ortaya çıkacaktır.

Oruçtan önce dişler fırçalanmalı

Ramazanda nelere dikkat edilmesi gerektiğine de değinen Prof. Dr. Murat Karaşen, iftar ile sahur arası bol sıvı tüketmek gerektiğine işaret etti. Prof. Dr. Karaşen, özellikle sahurda mümkün olduğunca fazla sıvı alınması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

“Sahurda oruçlu hale başlamadan önce, mutlaka ağız hijyenine dikkat edeceğiz, dişlerimizi çok iyi bir şekilde fırçalayacağız. Halkımızın önemli bir kısmının bilmediği bir konu var. Ağız kokusunda önemli bir yere sahip. Dilin üst bölümünün temizliği. Biz bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili gelişmiş ülkelerde dil fırçaları ya da dil kazıyıcıları var. Daha henüz ülkemize gelmedi. Yüzeyi düzgün olan tahta spatula gibi şeylerle, dilimizi hafif dışarı çıkarıp geriden öne doğru hafifçe tahriş etmeden kazıyarak o tabakayı, katmanı temizleyebiliriz. Çünkü bakteriler bu katmanın altında yaşıyor. O katmanı temizler, iyi temizlik yaparsak bu ağız kokusuna sebebiyet veren bakterileri ve onların beslendiği gıda artıklarını da ortamdan uzaklaştırmış oluruz.”

Protein ağırlıklı beslenenlerde ağız kokusu daha fazla

Sadece ramazana özel değil de, uzun vadeli olarak da ağız hijyenini sağlamak için tükürüğün bol olmasının önemini vurgulayan KBB Profesörü Karaşen, bir takım hastalıklara bağlı olarak da tükürük azalması olabileceğini bildirdi.

“Sjögren sendromu” gibi hastalıklarda, ışın tedavisi görenlerde ve yaşlılarda tükürük kuruluğu olabileceğini ve ağız hijyeninin bozulabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Karaşen, “Bu gibi durumlarda da suni salgılar veya salgıyı arttırıcı bir takım önlemler alınabilir. En basitinden ekşi elma veya limon gibi şeyleri ağza sıkmak tükürük salgısını arttırır” dedi.