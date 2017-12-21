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Sağlık

Ağız kokusu neden oluyor?

Araştırmacılar, nefesi kötü kokan 5 hastanın verilerini inceledi

21 Aralık 2017 06:53

Hollanda, ABD, Almanya, İngiltere ve Portekiz'den bilim insanlarının katıldığı bir araştırmada ağız kokusuna neyin neden olduğunu buldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, bilim insanları, biri intraoral diğeri ekstraoral olmak üzere 2 çeşit halitoz, yani kötü kokulu nefes var. Ekstraoral yani ağız dışı halitoz, ağız boşluğundaki sorunlarla ilişkisi yok ve menşei daha önce tamamen anlaşılabilir değildi.

Araştırma grubu, esktraoral halitozun SELENBP1 genindeki mutasyonlardan kaynaklandığını ve genetik materyalde düşük protein oranıyla ilgili olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, nefesi kötü kokan 5 hastanın verilerini inceledi. İdrarlarında, metandiol ve dimetil sülfür gibi yüksek miktarda kükürt içeren maddeler, bağ dokusu hücrelerinde de SELENBP1'deki mutasyonlara bağlı düşük protein oranı ortaya çıktı.

Uzmanlardan biri, "SELENBP1'deki mutasyonlar, esktraoral halitoza yol açıyor ve yeni bir doğumsal metabolik hata için koşullar oluşturuyor" dedi.

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