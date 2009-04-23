Ağız kokusu ihmale gelmez

Erişkin hastalarda gözlemlenen daha ciddi boyutlu durumlar da söz konusu. Uzmanlara göre, ağız, boğaz ve alt solunum yolları bölgelerinde tümöre bağlı bir nefes kokması probleminin baş göstermesi de mümkün.



Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gürkan ünal, "Ülserasyon" diye tabir edilen krater tarzında tümörün çok süratli büyümesine ayak uyduramayıp, ölen dokuların oluşturduğu lezyonun kötü koku yayabildiğıini söyledi. Dr. Ünal, "Elbette sadece nefesi kokan bir insan için akla gelebilecek en son neden budur. Başka bir deyişle ilk nedenler arasında sayılmamalıdır. Ancak, özellikle erişkin yaşlarda nefes kokmasıyla birlikte ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kulağa vuran ağrı, ağızdan kan gelmesi ve boyunda şişlik şikâyetleriyle birlikte (biri veya birkaçı) ortaya çıkarsa tümör ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve hasta ayrıntılı Kulak-Burun-Boğaz muayenesinden geçmelidir" dedi.



Halk arasında "ağız kokusu" olarak bilinen "nefes kokusu", erişkinlerin bir çoğunda ömürlerinin bir bölümünde ya da sürekli olarak görülüyor. Ağız kokması çocukluktan başlayan bir rahatsızlık değil. Daha çok yetişkin dönemde ortaya çıkıyor. Yaşamın bu evresinde karşılaşılan ağız kokusu, bireylerin sosyolojik ve psikolojik hayatlarını olumsuz etkiliyor.



Ağız kokusu şikâyeti olan hastaların mutlaka "Kulak-Burun-Boğaz" muayenesinden geçmesi gerektiğini anlatan Op. Dr. Gürkan Ünal, ağız kokusunun nedenlerini şöyle anlatıyor: "Sinüzite bağlı nedenler; sinüzit denilen yüz kemiklerinin içindeki boşluklarda bulunan müzmin iltihap, sarı-yeşil ve kalın kıvamda bir tür akıntının genze akmasına yol açıyor. Bu geniz akıntısının iltihaplı oluşu hastanın nefesine hoş olmayan bir koku veriyor. Öncelikle medikal yolla tedavi ediliyor. İlaçlar yoluyla bu iltihap giderilmeye çalışılıyor. İlerlemiş sinüzit vakalarında ise, akıntı ilaçla tedavi olmadığı için endoskopik sinüs cerrahisine başvuruluyor." dedi.



Bademcik iltihabına bağlı nedenler; ağız bölgesinde müzmin bademcik iltihapları "magma" denilen katı kıvamlı bademcik döküntüsüne yol açarak hastalarda ağız kokusu şeklinde kendini gösteriyor. Bademcikler alınarak yada coblator denilen radyofrekans aleti ile buharlaştırılarak sorun gideriliyor. Diş ve diş eti hastalıkları da ağız kokusuna yol açabiliyor. KBB uzmanlarının sorunu görerek diğer ağız kokusu nedenlerini ortadan kaldırmaları gerekiyor.



Sorun, KBB hekimleri tarafından tespit edildikten sonra hasta konunun uzmanı olan diş hekimlerine yönlendirilmesi gerektiğini kaydeden Ünal, mide ve bağırsak sistemi hastalıklarının da ağız kokusu sorununa yol açabildiğine dikkat çekti. Ünal, reflü adı verilen hastalığa dikkat çekerek şöyle dedi: "Bu hastalık midedeki asit içeriğinin, özellikle geceleri yemek borusundan yukarıya hareketle mideden kaçak yapıp boğazın arka duvarını, ses tellerinin giriş yerini ve gırtlağı tahriş etmesi durumudur."

