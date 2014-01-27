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Sağlık

'Ağız gargaraları kalbe zarar veriyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, araştırmaya göre gargara kan basıncını iki puan yükselterek, kalp krizi riskini yüzde 7 artırıyor

27 Ocak 2014 15:38

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, ağız gargarasının kalp krizi riskini yükselttiğini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yürüten Profesör Amrita Ahluwalia, antiseptik gargaraların kullanılmasının zararlı olduğunu belirterek, gargaranın ağızdaki kan dolaşımının rahatlamasını sağlayan iyi bakterileri öldürüp kan dolaşımını hızlandırdığını, böylece tansiyonun yükseldiğini söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bunun kalp krizi veya inme riskini artırdığını söyleyen Ahluwalia, gargara kullananların bu olumsuz etkiyi ertesi gün hissettiğini belirtti. Araştırmaya göre gargara kan basıncını iki puan yükselterek, kalp krizi riskini yüzde 7 artırıyor.

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