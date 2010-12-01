-AGİT'TE DİYALOG VE BARIŞ VURGUSU ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) liderler zirvesinin ilk oturumu, liderlerin diyalog ve barış vurgusu yaptıkları konuşmalarla tamamlandı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 7. AGİT Zirvesinin ilk oturumu, yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in misafirleri ile tek tek tokalaşması, ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle başlayan zirvede barış ve diyalog ortak kavramlar oldu. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından temsil edildiği zirve, 2 gün boyunca düzenlenecek toplam 4 oturumdan oluşacak. Zirvenin bugünkü ilk oturumunda bazı liderler konuşmalar yaptı. AGİT Parlamenterler Meclisi Başkanı Petros Ephimiou, AGİT'in yeniden yapılanmaya ve değişime gitmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında değişimin öncelikle siyasi düzeyde başlaması gerektiğini vurguladı. Siyasi değişikliklerin teşkilat üyeleri arasında güveni yeniden tazelemesi gerektiğini ifade eden Ephimiou, Avrupa-Atlantik ve Avrasya alanı boyunca bir güvenlik alanı oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Ephimiou, ''AGİT ilkeleri uzun zamandır ihlal ediliyor. Uzun süren çatışmalar var. İnsan hakları ve özgürlükleri konusunda ciddi ihlaller var. Bu da AGİT'in yaptırım gücünün arttırılması ile giderilebilir'' dedi. -MEDVEDEV'DEN ORTAK İLKELERE UYULMASI ÇAĞRISI- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de konuşmasında, ilk kez bir doğu ülkesinde AGİT zirvesi düzenlendiğine dikkati çekti. Yapılan mükemmel organizasyon dolayısı ile Kazakistan'a teşekkür etmek gerektiğini söyleyen Medvedev, ''Uyuşmazlıkların çözümü için ortak ilkelerin geliştirilmesi gerek. Bu ortak ilkelere de tüm ülkeler sıkı bir şekilde riayet etmeli. Çatışma bölgelerindeki sivillerin hakları korunmalı'' diye konuştu. Askeri güç kullanımının haklı bir gerekçesi olmadıkça kabul edilemeyeceğini ifade eden Medvedev, Ağustos 2008'de Gürcistan'ın Güney Osetya'ya müdahalesinin de kabul edilemeyeceğini ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, AGİT faaliyetlerine kalite ve siyasi bir ivme kazandırılması gerektiğini vurgulayan bir konuşma yaptı. Mevcut güvenlik tehditleri ve zorluklara karşı dayanışmayı öne çıkaran Yanukoviç, çatışmaların çözümünde devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasının birinci temel öncelik olduğunu kaydetti. İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey de Kazakistan'ın organizasyonuna teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Orta Asya'nın Avrupa'nın güvenliği açısından eskiden daha önemli bir hale geldiğini söyledi. Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store, Kırgızistan'da barış ve huzurun sağlanmasında gösterdiği olumlu katkıdan dolayı AGİT dönem başkanı Kazakistan'a teşekkür etti. Store, çatışmaların ardından huzur ve istikrarın sağlanmasının AGİT'in en önemli başarısı olduğunu ifade etti. -CLINTON'DAN YUKARI KARABAĞ VURGUSU- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise konuşmasının bir bölümünü Yukarı Karabağ sorununa ayırdı. Yukarı Karabağ sorununun Minsk Grubunun himayesindeki ilkeler çerçevesinde çözülmesi gerektiğini kaydeden Clinton, bölgede çatışmaların önlenmesi için çabaların artırılması gereğine dikkati çekti. Clinton ayrıca, Kazakistan'ın Afganistan'a yardım için oluşturulan koalisyonun bir parçası olacağını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuşmasında, zirvenin bölgede neler yaşandığı konusunda bilgilerin tazelenmesine bir fırsat sunduğunu söyledi. Zirvenin Helsinki Sözleşmesinden 35, Paris Anlaşmasından 20 yıl sonra yapıldığına dikkati çeken Merkel, Bu sürede barış ve güvenlik arayışlarının çok ağır ilerlediğini belirtti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in gündemiyse Kosova idi. Tadiç, ''Diyalog Kosova'da barış için tek yol'' dedi. Slovakya Cumhurbaşkanı Ivan Gasparoviç, AGİT'in güvenlik ve işbirliği misyonlarını yeniden yüklenmesi gerektiğini söyledi.