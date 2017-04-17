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BBC Türkçe

AGİT: YSK'nın mühürsüz oy kararı kanunla çelişiyor

Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası gözlem heyeti, anayasa değişkliği referandumunun "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiği sonucuna vardı. Heyet, YSK'nın dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların da geç

17 Nisan 2017 19:00

Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) uluslararası gözlem heyeti, anayasa değişkliği referandumunun "eşit olmayan şartlarda" gerçekleştiği sonucuna vardı. Heyet, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça mühürsüz oyların da geçerli sayılacağını açıklamasının kanunla çeliştiğini vurguladı.

Gözlemlerine ilişkin soruları yanıtlayan heyetten Cezar Florin Preda, "Son dakika yapılan değişiklikler, sayım prosedürü ile ilgili önemli bir güvenlik mekanizmasını devre dışı bırakmıştır" dedi.

Preda, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, medyanın referendum yayınlarının da "tek taraflı" olduğunu ifade etti.

YSK'nın kararı tartışma yaratmış, referandumun iptalini isteyen CHP bunun için gerekirse önce Anayasa Mahkemesi'ne (AYM), sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracağını açıklamıştı.

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