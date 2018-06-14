AGİT: Yasal engel olmamasına rağmen silahlı kuvvetlerde kadın oranı yüzde 9.7

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Haziran (DHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Viyana’da dün gerçekleşen Siyasi-Askeri Güvenlik Kuralları’na ilişkin yıllık toplantısında kadınların da orduya katılımı konusunu tartıştı. Etkinlikte yayınlanan bir rapora göre yasal engel olmamamasına rağmen AGİT ülkelerinde silahlı kuvvetlerde görev yapan personelin yalnızca yüzde 9.7’si kadın.

AGİT’ten yapılan açıklamaya göre AGİT üyesi ülkelerin temsilcileri, demokratik toplumlarda silahlı kuvvetlerin görevlerini denetlemeyi amaçlayan eşsiz ve temel yasanın uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Slovenya’nın AGİT daimi temsilcisi Andrej Benedejčič, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında yasanın siyasi ve askeri güvenlik için önemini vurguladı.

Toplantının ilk oturumunda AGİT bölgesinde silahlı kuvvetlerdeki kadınlara ilişkin yapılan bir araştırma ele alındı.

AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nden konuya ilişkin raporun yazarı Susan Atkins, etkinlikte şu bilgileri verdi:

“AGİT bölgesinde silahlı kuvvetlerde kadınlar hala küçük bir azınlık. Toplam hizmet personelinin ortalama yüzde 9.7’sini kadınlar oluşturuyor.

“Kadınların silahlı kuvvetlere tam katılımına ilişkin üye ülkelerin dörtte üçünden fazlasında herhangi bir yasal engel olmamasına ragmen, birçok ülkede hala uygulamada bazı engeller var.

“Kadınların orantısız şekilde olumsuz etkilendiği konular arasında tesis ve ekipmanların uygunluğu, işe alım hedeflerindeki kriterler, erkek odaklı çalışma ortamı ve suistimal gibi etkenler var.

“AGİT üye ülkelerinin dörtte üçü son on yılda yeni kanun ve tüzükler çıkardı, bu da AGİT bölgesi için olumlu bir gelişme.”