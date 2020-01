AGİT ve BM'den Türkiye bildirisi: Gazetecileri derhal serbest bırakın

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Birleşmiş Milletler (BM) ortak bir bildiri yayınlayarak, Türkiye'ye tüm tutuklu gazetecileri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Bugün yayınlanan ortak bildiride, Türk hükümetinin bir an önce basın ve düşünce özgürlüğünü sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Keeping @Cumhuriyetgzt journalists 2 more weeks in prison on baseless accusations is unacceptable. I call on Turkey to urgently release them