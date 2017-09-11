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AGİT ve BM'den Türkiye bildirisi: Gazetecileri derhal serbest bırakın

"Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının 2 hafta daha asılsız iddialarla cezaevinde tutulması kabul edilemez"

12 Eylül 2017 20:34

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Birleşmiş Milletler (BM) ortak bir bildiri yayınlayarak, Türkiye'ye tüm tutuklu gazetecileri serbest bırakma çağrısı yaptı.

Bugün yayınlanan ortak bildiride, Türk hükümetinin bir an önce basın ve düşünce özgürlüğünü sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

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AGİTBMCumhuriyet gazetesitutuklu gazeteciler
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