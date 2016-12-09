AGİT Türkiye’ye gözlem misyonu göndermek istiyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, Türkiye'nin demokratik temel ilkelere uyumuna ve verdiği taahhütlere bağlı kalmasına destek vermek için “gözlem misyonu” gönderme önerisinde bulunduklarını açıkladı.

AGİT Genel Sekreteri Zannier, Hamburg'daki 23. AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Türkiye ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. DW Türkçe’nin “Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına destek amaçlı girişiminiz oldu mu sorusunu” yanıtlayan Zannier, Türk hükümeti ile yürüttükleri görüşmeler hakkında bilgi verdi.

"Dikkatlerimiz Türkiye'ye çevrilmiş durumda” diyen Genel Sekreter, özellikle darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmelerin AGİT’in gündeminde yer aldığını ve daha fazla devrede olmak amacıyla Türkiye nezdinde girişimde bulunduklarını duyurdu.

"Öneriler Erdoğan ve Yıldırım'a Ağustos'ta iletildi"

Zannier, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Christine Muttonen'in AGİT’in farklı birimlerinden yetkililerle Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüklerini anımsatırken bu ziyaret sırasında Türk tarafına bazı önerilerde bulunduklarını duyurdu.

Lamberto Zannier, “Türkiye’ye AGİT’in de bir rol üstlenebileceği, davaların tarafımızdan gözlemlenmesini önerdik” bilgisini vererek, "Biz Türkiye'ye daha fazla odaklanmak, yapabileceklerimizi artırmak arzusundayız. Türkiye için bu zorlu süreçte temel ilkelerin korunmasını ve Türkiye’nin taahhütlerine bağlı kalmasını sağlamak için destek olmak istiyoruz” dedi.

"Temel ilkelere bağlılık bekliyoruz"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk hükümetine dayanışma mesajı gönderdiğini anımsatan Zannier, “Bununla birlikte biz bu zorlu süreçlerde temel ilkeler ve taahhütlere tam bağlılık gösterilmesini bekliyoruz” dedi.

İşbirliği zemini oluşturulmasının Türkiye’ye bağlı olduğuna dikkat çeken Zannier, “Türkiye ile yapısal bir işbirliği zemini olduğunu söyleyemem. AGİT’in bu süreçte rol üstlenip üstlenmeyeceği, ne oranda üstlenebileceği konusunda karar verecek olan Türk hükümetidir. Ancak biz daha fazla devrede olmak isteriz ve önerimiz hala masada” görüşünü kaydetti.

DW Türkçe’nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Türkiye yargılamaların AGİT tarafından gözlem heyeti ile izlenmesi önerisine çok sıcak bakmıyor.

Bu arada Almanya AGİT dönem başkanlığını Avusturya’ya devretmeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklar Almanya dönem başkanlığında “Ankara ile olabildiğince ılımlı bir diyaloğun” hâkim olduğuna dikkat çekerken, Avusturya dönem başkanlığı sırasında AGİT-Türkiye hattında tansiyonun yükselebileceği öngörüsünü paylaşıyor.

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Değer Akal / Hamburg