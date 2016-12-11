AGİT: Türk medyasının durumu dehşet verici

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) medya haklarından sorumlu baş temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye'de basın özgürlüğünün durumuyla ilgili derin endişe duyduğunu belirterek, Türkiye'de medyanın durumunun sadece gazeteciler değil, tüm toplum üzerinde cesaret kırıcı etki yapan 'dehşet verici' bir sorun olduğunu kaydetti.

Mijatovic, Hamburg'daki AGİT zirvesinde DW'ye verdiği mülakatta, "21'inci yüzyılda herkesin olumlu bir yöne doğru ilerlediğini umduğu bir ülkenin birdenbire böylesine dehşet verici, insanların ne düşündüklerini ifade etmekten korktukları bir duruma düşmesi kabul edilemez" dedi.

"Toplum acı çekiyor"

Mijatovic, Türkiye'de farklı seslerin yok olması sonucu geriye sadece hükümetin görüşünü yansıtan bir medyanın kaldığını belirterek, bunun 'acı çeken' bir toplum yarattığını kaydetti.

Kasım ayında Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (AKAM) açıkladığı anket sonuçlarına göre yüzde 95'lik kesim, medyaya hiçbir güveninin kalmadığını söylüyor. Ankete göre medya, yargıdan sonra en az güvenilen ikinci kurum olarak göze çarpıyor.

Uluslararası topluma eleştiri

Mijatovic bu 'felaket' durumun sadece Türkiye değil, uluslararası toplum için de utanç verici olduğunu belirterek, Türk hükümetinin uluslararası kaygıları görmezden gelmeye devam ettiğini kaydetti. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi, "Türk gazeteciler, demokratik ülkeler, AB ve uluslararası örgütler tarafından kendi haline terk edilmiş hissi içinde. Uluslararası toplumun gerekenleri yeterince yaptığını düşünmüyorum" diye konuştu.

AGİT'in görev alanının sadece durumu gözlemlemek, Türk hükümetine kaygılarını ifade etmek ve sahadaki gazetecilere destek vermekle sınırlı olduğuna dikkat çeken Mijatovic, başta AB Komisyonu ve NATO olmak üzere Türkiye'ye partner ülkeleri 'güçlü bir siyasi atılım' yapmaya çağırdı.