AGİT : Kadına şiddetle mücadele herkesin sorumluluğudur

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi 57 ülenin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve uluslarası kurumlar Pazartesi günü Viyana’da “Kadına Şiddetle Mücadele - Herkesin Sorumluluğu” başlıklı iki günlük konferansta bir araya geliyor.

AGİT’ten yapılan açıklamaya göre bu toplantı İtalya’nın AGİT Başkanlığı tarafından AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları’nın desteğiyle gerçekleşecek.

Toplantıda AGİT ülkelerinden iyi uygulama örnekleri paylaşılacak, ülkelerin kadına şiddetle mücadeledeki, kadına musal alanlarda şiddetle mücadelede, kadınların evde ve iş yerinde şiddetten korunması ve istihdama katılımına ilişkin sorumluluklarına odaklanılacak .

Toplantı katılımcılara AGİT üyesi bölgelerde kadına yönelik şiddetle mücadeledeki tepkilerinin güçlendirilmessi, süreçlerin değerlendirilmesi ve çabaların teşvik edilmesi imkanı sağlayacak.

AGİT taahhütlerinin ve ulusal yasal çerçevelerin uygulanırlığını da inceleme fırsatı verecek toplantıda ülkelerin aldığı somut önlemler de ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Kadın Yöneticiler Koordinatörü ve Cinsel Taciz ve Ayrımcılığın Diğer Formlarına ilişkin Sözcüsü Purna Sen etkinlikte konuşma yapacak.

AGİT yapılan açıklamada gazetecileri 2 Temmuz tarihinde Viyana’da Hofburg Konferans Merkezi Yeni Salon’da gerçekleşecek açılış törenine davet etti. Kayıt olmak için gazetecilerin press@osce.org adresine 2 Temmuz tarihine kadar katılımlarını teyit etmeleri gerekiyor.