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Yaşam

AGİT: Interpol, Türkiye’nin gazetecileri tutuklama başvurularını dikkatle incelemeli

Gazeteci yazar Akhanlı, Ankara’nın başvurusu üzerine Interpol tarafından İspanya’da gözaltına alınmıştı

24 Ağustos 2017 23:38

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Interpol’ün Türkiye’nin gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili başvurularını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Desir, “Interpol, başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’yle ilgili kamuya açık tartışmalara aktif olarak çekilen kişiler konusunda bir karar vermeden önce her bir dosyayı büyük bir dikkatle incelemeli. Bazı ülkeler, ifade özgürlüğünü boğmak için Interpol’ü suistimal etmemeli” dedi.

Yetkili, bu bağlamda Interpol’ün bir Alman gazeteciye yönelik kırmızı bültenle arama emrini kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye asıllı Alman yazar Doğan Akhanlı, Ankara’nın 19 Ağustos başvurusu üzerine Interpol tarafından İspanya’da gözaltına alınmıştı. Ertesi gün serbest bırakılan Akhanlı’nın Madrid dışına çıkışı yasaklanmıştı.

Akhanlı’nın 1915 olaylarıyla ilgili kaleme aldığı yazılar yüzünden Türkiye tarafından arandığı düşünülüyor.

AKP'den Interpol açıklaması

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, bugün yaptığı basın toplantısında bir gazetecinin Doğan Akhanlı  ile alakalı sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Türkiye'nin, bir adi suçluyla ilgili Interpol'e kırmızı bülten ile aranması yönünde talepte bulunması ve Interpol'ün de bu talebi değerlendirmesi son derece normal. Burada anormal olan, Merkel'in açıklamasından sonra Interpol'ün ilgili şahsı serbest bırakmasıdır."

 

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