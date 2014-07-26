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Dünya
Deutsche Welle

AGİT 'insansız' gözleyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Rusya-Ukrayna sınırını insansız hava araçlarıyla gözetleyecek.

26 Temmuz 2014 14:25


Almanya'da yayımlanan "Frankfurter Rundschau" gazetesinin haberine göre, AGİT, Ukrayna'nın doğusunda yapılacak gözlem faaliyetlerinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) sistemlerini ihaleye çıkardı.

Her gün 6 ilâ 10 saat uçuş yapması istenen İHA'lar, 3 – 4 bin metre yükseklikte seyredecek.

Hareketli cisimler 10 kilometre, araçların plakaları ise 2 kilometre irtifadan tesbit edilebilecek.

Sınır hattı ve kapıları ile insani yardım koridorları, gözetlenmesi öngörülen hedefler arasında yer alıyor. AGİT, İHA'lardan personel güvenliğinin sağlanmasında da yararlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa GüvenlikTeşkilatıRusya-UkraynaRundschau34;AGİT UkraynaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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