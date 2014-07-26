AGİT 'insansız' gözleyecek



Almanya'da yayımlanan "Frankfurter Rundschau" gazetesinin haberine göre, AGİT, Ukrayna'nın doğusunda yapılacak gözlem faaliyetlerinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) sistemlerini ihaleye çıkardı.

Her gün 6 ilâ 10 saat uçuş yapması istenen İHA'lar, 3 – 4 bin metre yükseklikte seyredecek.

Hareketli cisimler 10 kilometre, araçların plakaları ise 2 kilometre irtifadan tesbit edilebilecek.

Sınır hattı ve kapıları ile insani yardım koridorları, gözetlenmesi öngörülen hedefler arasında yer alıyor. AGİT, İHA'lardan personel güvenliğinin sağlanmasında da yararlanacak.