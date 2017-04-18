AGİT heyeti ön raporu YSK'ya sundu: Türk yetkililerin daveti üzerine referandumu izlemeye geldik

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta ve beraberindekiler, referandumda "mühürsüz zarf ve pusulaların gerçerli sayılması"na dair tartışmalı bir karara imza atan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. Heyet, YSK'dan ayrılmadan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rapora yönelik tepkisi sorulan AGİT üyesi, "Biz buraya Türk yetkililerin daveti üzerine geldik ve görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok" dedi.

AGİT raporunun tam metni için tıklayınız

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tahsin Güner'in haberine göre, anayasa değişikliği referandumunu gözlemlemek üzere Türkiye’de bulunan uluslararası gözlemciler YSK'ya geldi.

YSK'nın kararı ve referandum sonuçları iki gündür protesto ediliyor

YSK'dan ayrılırken açıklama yapan gözlemciler, buraya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ellerindeki raporları Yüksek Seçim Kurulu'na ilettiklerini vurguladı. Ancak asıl raporun 8 hafta içerisinde tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı. AGİT gözlemcilerine "Seçimlerin ertelenmesi ihtimali var mıdır? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

AGİT yetkilileri YSK'ya iletilen raporda bununla ilgili bilgilerin olduğunu, 8 hafta sonraki asıl raporda da detayların yer alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rapora yönelik tepkisi sorulan AGİT üyesi, "Biz buraya Türk yetkililerin daveti üzerine geldik ve görevimizi tamamladık. Bu konuda yorumum yok." dedi.

Raporda ne denmişti?

AGİT gözlemcileri dün, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunu değerlendirmişti. "Türkiye referandumu, eşit olmayan şartlar altında yürütüldü" denen açıklamada, "YSK'nın mühürsüz oyların da geçerli olacağına dair aldığı son dakika kararı için "kanunla çelişiyor" görüşü dile getirilmişti.

"Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı" vurgusu yapılan açıklamada, "Referandumda iki taraf eşit şartlara sahip değildi, 'Evet' kampanyası medyayı domine etti" de denmişti.

Erdoğan'dan AGİT'e tepki: Artık sür eşeğini Niğde'ye!

Hükümetin davetiyle Türkiye'ye referandumu izlemeye gelen AGİT heyetinin hazırladığı rapora Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan tepki gelmişti. Erdoğan, AGİT'in referandum sonucuna ilişkin hazırladığı ve "Anayasa referandumu uluslararası standartlara uyumun gerisinde kaldı" görüşünün dile getirdiği rapor hakkında "Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. O raporu külahımıza anlatın" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri: Kabul edilemez!

Rapora bir tepki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. Halk oylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı yorumu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. "AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü tarafından halkoylamasıyla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulması, bu heyetin Türkiye’ye önyargılarla geldiğini, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini dikkate almadığını göstermiştir" denilen açıklamada "Söz konusu ilk bulgular raporu da bu taraflı ve ön yargılı yaklaşımın bir yansımasıdır" beyanında bulunuldu.

ABD: Nihai raporu bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ön raporun açıklanmasından sonra yaptıkları açıklamada “AGİT gözlemcilerinin endişelerini not ettik. Nihai raporu bekliyoruz” dedi. Açıklamada, ABD’nin ikili ilişkileri güçlendirmeye bağlı olduğu da belirtildi.