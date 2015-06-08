AGİT gözlemcisi: AKP'li müşahitler seçmenleri yönlendirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adına Türkiye'deki seçimleri izleyen heyette yer alan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Berivan Aslan, Türkiye'nin seçimlerin adil koşullarda yapılmadığını söyledi. Berivan Aslan, İstanbul'daki seçim sandıklarında AKP müşahitlerin seçmenleri yönlendirdiğine tanık olduğunu belirterek, "Oy kullanan seçmenlerin kimliklerinin kontrol edilmediğini, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanmadığını ve kabinlerde uyarıcı bilgilerin yeterli olmadığı"nı rapor etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde doğan ve aslen Kürt olan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Berivan Aslan, geçen hafta seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye geldi. AGİT adına İstanbul'daki seçimleri gözlemleyen heyette yer alan Berivan Aslan, "Türkiye'deki seçimleri izlemek üzere AGİT'ten kısa ve uzun vadede toplam 58 vekil geldik. Avrupa Konseyi ile birlikte toplam gözlemci sayısı 128. Bu çok yetersiz. Ayrıca kısa ve uzun vadenin süresi yetersiz. 4 ve 6 hafta öncesinden takip, gözlemlerin de yetersiz olmasına neden oluyor" dedi.

AKP'li müşahitler seçmenleri yönlendirdi

İstanbul'da çok sayıda sandık gezdiğini anlatan Aslan, şöyle devam etti: "Çok büyük hata ve hileler yoktu. Ancak AKP'li müşahitlerin seçmenleri yönlendirdiğine tanık oldum ve bunu raporuma yazdım. Ayrıca sandık görevlilerinin kimlik kontrolü yapmaması büyük bir eksiklik. seçmenlerin oy pusulası kabinlerinde uyarıcı bilgileri yoktu. En büyük sorun da engelli, hasta ve yaşlı insanlara gerekli kolaylıkların sağlanmamasıydı."

Adil ve eşitlikçi bir seçim değildi

Aslan, seçimlerin eşit ve adaletli yapılmadığını da dile getirerek, "Örneğin yüzde 10 barajı. Demokratik katılım standartları açısından eşitlikçi değil. Siyasal katılım kısıtlanmış oluyor. Seçmen nasıl olsa x parti barajı geçemeyecek diye tercihini başka partiye yapıyor. Bu baraj oranıyla koca bir kitlenin tercihini ciddiye almamış oluyorsunuz. Türkiye, Avrupa’nın en yüksek seçim barajına sahip ülkesi. Birçok ülkede seçim barajı dahi yok. Avrupa ülkelerinde yüzde 5-6 civarında. Bazı ülkelerde baraj dahi yok. Öte yandan iktidarın basına ve bireysel gazetecilere yönelik baskılarına da şahitlik ettik. İktidar partisi dışında diğer partiler parti programlarını dahi televizyonlarda anlatamadılar. Seçim güvenliği de yoktu. Devlet, vatandaşın güvenliğini korumalı. Maalesef bu da olmadı. Diyarbakır'da çok büyük facia olabilirdi. Devlet iktidarda olduğu için bu durumdan da AKP sorumludur. Bunu da rapor ettik" diye konuştu.

HDP Avrupa partisi gibi

Avrupa Yeşiller Partisi Milletvekili sıfatıyla HDP'nin barajı aşmasını değerlendiren Aslan, "HDP büyük bir şans. Yapısı ve içinde barındırdığı farklılıkları ile bir Avrupa partisine benziyor. AB süreci açısından da HDP'nin Meclis'te 80 vekille yer alması büyük bir şans" dedi.

Erdoğan tarafsızlığını koruyamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarına inmesini "tarafsızlığını koruyamadı" şeklinde değerlendiren Berivan Aslan, şunları kaydetti: "Bu durum bile seçimin adilane olmadığını gösterdi. Devlet imkanıyla seçimlere katılıp AKP'ye oy istemesi demokratik değil. Örneğin Diyarbakır'daki olay Avusturya'da olmuş olsaydı milli yas ilan edilir, tüm partiler olay yerine gidip çiçekler bırakır ve hayatını kaybeden insanların mezarını ve yaralıları hastanede ziyaret ederdi. Sayın Erdoğan, bu seçimde tarafsızlığını koruyamadı."