AGİT seçimler için 33 kente gözlemci gönderiyor

Seçimlerde sandık güvenliğine ilişkin kaygılar ve tartışmalar sürerken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’in 7 Haziran seçimlerini izlemek üzere Türkiye genelinde 33 ilde gözlemci heyet bulunduracağı öğrenildi.

AGİT 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 12 ilde seçim gözlemcisi görevlendirmişti. Bir önceki yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonuçların şaibeli olduğu uzun süre tartışıldı. Genel seçimlere sayılı günler kala anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara göre halkın sandık güvenliğine ilişkin ciddi kaygılar barındırdığı da görüldü.

Taraf'tan Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre, sandıklarda herhangi bir şaibe yaşanmaması için başta ana muhalefet partisi CHP olmak, MHP ve HDP’nin pek çok önlem aldığı dile getirildi. Partilerin aldığı önlemlerin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti ve Avrupa Birliği de seçimleri gözlemek için 7 Haziran sabahı Türkiye’de olacak. AGİT geçtiğimiz haftalarda CHP ve MHP ile TBMM’de görüşmüştü. Görüşmeler sonrası yapılan açıklamada 7 Haziran seçimlerinin adil yapılabilmesi için AGİT’in göndereceği ekibin içinde gözlemcilerin yanısıra teknik ekibin de yer alacağı belirtilmişti. Teknik ekibe dair bilgi verilmezken AGİT’in seçimleri gözlemek için başta Büyükşehirler olmak üzere 33 ilde birden gözlemci ve teknik ekip bulunduracağı öğrenildi.

Avrupa da seçimler için kaygılı

Konuya ilişkin Taraf’a konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin: “İçerik olarak AGİT ne yapacak bilmiyorum. Yapacağı gözlemlerde teknik şeyler kullanabilir. Üç beş gözlemciden ne olacak diye sorduk. 33 ilde birden gözlemci ekipleri olacağını öğrendik. 33 ilde ilk kez denetim mekanizmasında uluslararası gözlemcilerin olması çok sevindirici” dedi.

Sadece AGİT’in değil bir çok uluslar arası kuruluşun da ilk gözlemci göndereceğini söyleyen Tekin: “İlk defa gözlemci göndereceklerin başında Birleşmiş Milletler geliyor. Bire bir görüştüğümüz kurumlar var. Çeşitli kurumlar çok çok sayıda gözlemci gönderecek.” dedi. Bu seçimlerde yaşanacak olası bir şaibenin sadece Türkiyeli seçmenlerin kaygısı olmadığını dile getiren Tekin: “Aynı zamanda dünya da bu gidişatla ilgili çok kaygılı. Ama kimse korkmasın biz sadece kendi oyumuzu değil tüm partilerin oyunu namus bilip koruyacağız” dedi.