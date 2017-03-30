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AGİT gözlemcileri propagandaların eşit koşullarda yapılıp yapılmadığını araştıracak

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görevlisi 24 gözlemci 16 Nisan referandumunu izleyecek

30 Mart 2017 14:46

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), anayasa değişikliğinin oylanacağı 16 Nisan referandumu için görevlendirdiği gözlemcileri Türkiye'nin çeşitli illerinde temaslara başladı. 

Türkiye bu daveti geciktirmişti

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre üye ülkelerde seçimleri izleyen ancak referandum benzeri oylamalar konusunda tereddüt ortaya çıkması üzerine Türkiye bu daveti bir süre geciktirmiş, daha sonra gözlemcileri davet etme kararı vermişti. Ankara'daki geniş bir ekibin dışında 24 AGİT gözlemcisi gittikleri illerde siyasi partiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve gazeteciler ile görüşerek propagandaların eşit koşullarda yapılıp yapılamadığını ve fikir özgürlüğünün önünde engeller bulunup bulunmadığını araştırıp ara raporlar hazırlıyor. 

AGİT daha önce de bazı seçimlerde yaklaşık 100 kadar gözlemci görevlendirmiş, son seçimde ise 33 gözlemci görev yapmıştı. 

Teşkilat nasıl çalışıyor?

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, insan hakları ve temel özgürlüklerin mutlak güvence altına alınması, hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması, demokratik ilkelerin desteklenmesi konularında katılımcı ülkeleri destekliyor.

Bu kapsamda seçim gözlemciliği de önemli bir yer tutuyor. AGİT gözlemci heyetleri katılımcı ülkelerde seçimlerde temel hakların ne ölçüde korunduğu, eşitlik ve siyasi çoğulculuğun hangi oranda teşvik edildiğini mercek altına alıyor. Gözlemlerini rapora yansıtıp ilgili ülkeye süreçlerin iyileştirilmesine dönük önerilerini iletiyor.

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