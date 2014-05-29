AGİT gözlemcileri ayrılıkçıların elinde



Pazartesi gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Danimarka, Estonya, İsviçre ve Türkiye'den dört AGİT gözlemcisinin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar atarafından alıkonuldukları bildirildi.

Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Slavyansk kentinin resmi olarak tanınmayan Belediye Başkanı Vyatçeslav Ponomaryov perşembe günü, gözlemcileri göz altına aldıklarını açıkladı. Ponomaryov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, gözlemcilerin kim olduğu, nereye neden gittiklerinin anlaşılmasının ardından serbest bırakılacaklarını ifade etti.

Vyatçeslav Ponomaryov, tüm gözlemcilerin durumunun iyi olduğunu belirterek, gözlemcilere doğu kentlerinde hiç bir yerde gezmemeleri gerektiğini söylediklerini ancak ellerindeki dört gözlemcinin buna uymadığını belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, pazartesi günü dört gözlemci ile irtibatın koptuğunu açıklamıştı. AGİT Dönem Başkanı Didier Burkhalter, gözlemcilerin rehin alınmasının, uluslararası toplumun Ukrayna krizini çözmedeki çabalarına zarar getirdiğini ve buna müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etti. Burkhalter sorumluların ismini vermeden bunun "bir sabotaj eylemi" olduğunu belirtti.

AGİT'e bağlı çarşamba günü kayboldukları açıklanan 11 gözlemcinin ise yeniden merkeze döndükleri açıklandı. Çarşamba günü irtibatın kesildiğini ancak akşam saatlerinde gözlemcilerin Donetsk'teki merkeze döndükleri belirtildi.