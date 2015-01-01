AGİT dönem başkanlığı Sırbistan'da



AGİT'in geçen ay İsviçre'de düzenlenen 21. Bakanlar Konseyi toplantısında Sırbistan'ın dönem başkanlığı kararlaştırılmış, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Didier Burkhalter görevini Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç'e devretmişti.

Sırbistan'ın dönem başkanlığı süresince Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. AGİT üyesi 57 ülke arasında Rusya da bulunuyor. AGİT, Ukrayna krizine çözüm arayışında en önemli arabulucu konumunda bulunuyor.

AGİT, Ukrayna krizinin başladığı geçen yılın ilkbahar aylarından bu yana çatışma bölgesine yüzlerce gözlemci gönderdi. Minsk'te taraflar arasında yapılan görüşmeler, AGİT'in gözetiminde sürdürülüyor. Geçen ay aralarında 156 Ukrayna askerinin de bulunduğu yaklaşık 370 tutuklunun serbest bırakıldığı tutuklu değiş tokuşuna AGİT temsilcileri nezaret etti. Taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerinde AGİT temsilcileri de hazır bulundu.

Ukrayna krizinin çözümünde 'köprü ülke'

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç, AGİT dönem başkanlığına ilişkin program ve hedefleri 15 Ocak'ta açıklayacağını söyledi. Gözlemciler, Sırbistan'ın geleneksel olarak Moskova ile iyi ilişkiler sürdürürken diğer yandan AB'ye tam üyelik hedeflediğine işaret ediyor.

Sırp analistler, "Belgrad'ın AB ile Rusya arasındaki köprü konumunun Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlayabileceğini" savunuyor. 1990'lı yıllardaki Yugoslavya savaşlarıyla itibar yitiren, halen çözüm bekleyen Kosova ihtilafı nedeniyle sıkıntı yaşayan Sırbistan, AGİT dönem başkanlığını uluslararası kamuoyunda olumlu bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Dönem başkanlığı 2016'da Almanya'da

21. Bakanlar Konseyi toplantısında dönem başkanlığının 2016'da Almanya, 2017'de ise Avusturya tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.

AGİT'in temeli 1973 yılında Avrupa’da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ile atıldı. Örgüt, 1995 yılında adını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olarak değiştirdi.

AGİT'in temel amacı güvenlik, barış ve istikrarın güvence altına alınması olarak belirlendi. Almanya son olarak örgüt henüz AGİK adını taşırken, 1991 yılında başkanlığı üstlenmişti.