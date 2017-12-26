AGİT: Cumhuriyet yazarları serbest bırakılsın

İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Cumhuriyet Gazetesi davasının beşinci duruşmasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Harlem Désir, Türkiye’ye yaptığı, hapiste olan gazetecileri serbest bırakma ve haklarındaki suçlamaları düşürme çağrısını yineledi.

Cumhuriyet Gazetesi çalışanları hakkında açılan bu dava ile ilgili büyük endişeleri olduğunu söyleyen Désir, “Bu dava gazetecilere ve onların yakınlarına büyük zorluklar yaşatarak umutsuzluğa itti. Dava aynı zamanda, gazetecilik ve eleştirel tartışmalar için büyük bir tehlike yaratırken kamusal tartışmalar ve demokratik sürece olan güveni de zayıflattı” dedi.

AGİT\'ten yapılan açıklamada, mahkemenin 25 Aralık’ta aldığı karara göre Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhasebeci Emre İper, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve araştırmacı gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklu hallerinin devam edeceği anımsatıldı ve Ahmet Şık’ın savunmasını yaptığı sırada, hakimin emriyle salondan çıkarılmasının tepki çektiği belirtildi.

Désir, “Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının bir yıldan uzun süredir haksızca tutukluluk hallerinin sürmesi ve suçlandıkları bu ciddi konular hakkında hiçbir kanıt olmaması sebebiyle yetkililere bu davaya bir son verilmesi çağrımı yineliyorum. Ahmet Şık ve iş arkadaşları gibi gerçek habercilik yapan insanların özgürlüklerini ellerinden almak yerine onların yaptığı bu önemli iş korunmalı.

Farklı fikirler yüzünden uzun süreli hapis cezaları alma ihtimali Türkiye’deki haberciler için korkunç bir gerçek. Bu durum medya ve ifade özgürlüğünün eleştirel olmasını engelliyor” dedi.

Désir aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesinin bu süreçte yaşadığı maddi zorlukların da altını çizerek, “Cumhuriyet Gazetesi, terörle ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile hiçbir bağı olmayan, tanınmış, bağımsız ve özgür bir gazetedir” dedi.