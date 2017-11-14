T24 LogoT24 Logo
Dünya

AGİT azınlık haklarına yönelik önerilerini açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, adalete erişim için ulusal azınlıklara yönelik önerilerini açıkladı

14 Kasım 2017 19:56

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, adalete erişim için ulusal azınlıklara yönelik önerilerini açıkladı.
AGİT, katılımcı devletlerinin yeni öneriler dizisinde odak noktası ulusal azınlıkların adalete erişimi ve konu ihtilaf engelleme perspektifiyle ele alınıyor.
AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, Avustruya’da Graz Üniversitesi’nde kurumun yeni tavsiyelerini paylaşarak üye devletlerin adalet sistemlerini iyileştirmeye kılavuz oldu.
Azınlıkların adalet sistemine güvenlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zannier, “Adalet sistemine güven eksikliği sosyal kaynaşmayı engelleyebilir, ötekileştirmeyi ve kutuplaştırmayı besler ve etnik kökenli ihtilafların çıkma riskini artırır” diye konuştu.
AGİT Yüksek Komiseri tüm üye ülkeleri adalet sistemlerini ulusal azınlıklar da dahil her anlamda herkes için adil hale getirilmesi için çalışmaya davet etti. Zannier dil bariyerlerinin kaldırılması, etnik çeşitliliği teşvik ve insan hakları ihlali kurbanlarına zamanlıca destek gibi eylemlere geçilmesini tavsiye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAGüvenlikTeşkilatı AGİT Yüksek Komiseri Lamberto ZannierAGİTAGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto Zannier Avustruyada GrazAzınlıklarınZannierAGİT Yüksek Komiseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24