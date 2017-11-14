AGİT azınlık haklarına yönelik önerilerini açıkladı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, adalete erişim için ulusal azınlıklara yönelik önerilerini açıkladı.

AGİT, katılımcı devletlerinin yeni öneriler dizisinde odak noktası ulusal azınlıkların adalete erişimi ve konu ihtilaf engelleme perspektifiyle ele alınıyor.

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Lamberto Zannier, Avustruya’da Graz Üniversitesi’nde kurumun yeni tavsiyelerini paylaşarak üye devletlerin adalet sistemlerini iyileştirmeye kılavuz oldu.

Azınlıkların adalet sistemine güvenlerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zannier, “Adalet sistemine güven eksikliği sosyal kaynaşmayı engelleyebilir, ötekileştirmeyi ve kutuplaştırmayı besler ve etnik kökenli ihtilafların çıkma riskini artırır” diye konuştu.

AGİT Yüksek Komiseri tüm üye ülkeleri adalet sistemlerini ulusal azınlıklar da dahil her anlamda herkes için adil hale getirilmesi için çalışmaya davet etti. Zannier dil bariyerlerinin kaldırılması, etnik çeşitliliği teşvik ve insan hakları ihlali kurbanlarına zamanlıca destek gibi eylemlere geçilmesini tavsiye etti.