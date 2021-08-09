"Ağırlığı elma kadardı"; en küçük doğan bebek, 13 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu

Singapur'da bir elma ağırlığında doğan ve dünyanın en küçük doğan bebeği olduğu tahmin edilen Kwek Yu Xuan, 13 ay hastanede kaldıktan sonra evine gönderildi.

BBC'de yer alan habere göre, Kwek Yu Xuan doğduğunda 212 gram ağırlığında 24 santimetre uzunluundaydı.

Bebek, annesi ağır bir şekilde rahatsızlandığı için acil bir şekilde sezaryen yöntemiyle 25 haftalıkken doğmuştu.

Doğduktan sonra 13 ay hastanede yatan bebek bugün 6.3 kiloya çıktı.

Hastaneden yapılan açıklamada "Tüm ihtimallerin tersine, doğumdaki sağlık sorunlarına rağmen çevresindeki insanlara büyümesiyle ilham verdi. Bu, onu inanılmaz bir "Covid-19" bebeği yapıyor" ifadeleri yer aldı.

13 ay sonra eve gönderilen bebeğin kronik akciğer rahatsızlığı olduğu, evde bir süre daha nefes alırken yardıma ihtiyacı olacağı belirtildi.