Ağır spor yaparken değil uykudayken yağ yakılır!

Dr. Wolf Eckhart Funfack'in uyguladığı 'Metabolic Balance' sistemi, pek çok tabuyu yerle bir ediyor. Sistemde, ağır spor önerilmiyor. Sekiz saatlik uyku ise kalıcı kilo vermeyi sağlayan sistemin olmazsa olmazlarından.



Metabolic Balance/Metabolik Denge' programının yaratıcısı Dahiliye ve Beslenme Uzmanı Alman Doktor Wolf Eckhart Funfack, vücudun uyurken yağ yaktığını söylüyor. Dr. Funfack, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada kilo vermek için en az 8 saat uyumak gerektiğini söylüyor.



Uykusuzluk kilo aldırıyor mu?



Vücut, yağı en çok uykudayken yakıyor. Minimum sekiz saat uyku düzenini korumanın çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla uykusuzluk da kilo vermeyi zorlaştırıyor.



Spor yasağı var



'Metabolic Balance' programında spor önermiyor musunuz?



Sistemin spor olayına bakışı farklı... Dört aşamadan oluşan programın sıkı döneminde, spor yapılması tavsiye edilmiyor. Daha doğrusu; 'Metabolic Balance'ın hazırlık ve sıkı dönemlerinde kas geliştirici egzersizler önerilmiyor. Bir gram yağ yakımı için iki litre civarı oksijene ihtiyaç var. Bir gram karbonhidrat yakımı için ise 0.9 litre civarı oksijene ihtiyaç olduğu için, ağır ve kas geliştirici egzersizlerde yağ yakımı gerçekleşemiyor. Bu nedenle sadece yürüyüş gibi hafif egzersizler öneriliyor. Spor yaparken daha ziyade karbonhidrat yakılır. Bizim amacımız ilk etapta yağ yakmak olduğu için ağır sporları programın üçüncü aşamasından sonra öneriyoruz. Yürüyüş gibi hafif sporlar ise programın her aşamasında yapılabilir.



Hastalar uygulayamaz



Ne tür şikâyetleri olanlar bu programa katılabiliyor?



'Metabolic Balance' sisteminin hastalıkları iyileştirmek gibi bir iddiası yok. Ama program, fazla kiloları atmayı sağlamanın yanı sıra zayıf insanlarda da; 'metabolik sendrom' denilen tansiyon, diyabet Tip2 ve hormon sorunları gibi şikayetlere destek oluyor. Ayrıca dengeli beslenmek, sağlıklı şekilde kilolarını kontrol altında tutmak, şeker ve metabolizma dengesini kurmak isteyenler de programa katılabiliyor. Hamileler, epilepsi hastaları ve böbrek rahatsızlığı olanlara ise sistemi önermiyoruz.



14 günü çok sıkı diyet



Program ne kadar sürüyor?



Hazırlık dönemi olan birinci aşama iki gün sürüyor. Laboratuvar tahlilleri doğrultusunda, kişiye özel bir beslenme planı yapılmalı. İkinci aşama sıkı dönem olarak tanımlanıyor ve kişinin durumuna göre en az 14 gün sürüyor. Bu dönemde vücudunuz, kendisini yeni sağlıklı beslenme planına göre ayarlıyor. Siz, bu doğrultuda vücut kilolarınızda ortaya çıkan değişikliği fark edecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Rahat dönem olan üçüncü aşamada beslenme programına ek yiyecekler ilave ediliyor. Üçüncü aşamada artık dikkatlice, ikinci aşamada izin verilmeyen besinleri ve miktarları denemeye başlıyorsunuz. Bu süreçte size en iyi uyan beslenme şeklini bulacaksınız. Dördüncü aşama ise hayat boyu süren koruma dönemi olarak tanımlanıyor. Dördüncü aşama sınırsız olup, yeni kilonuzdan ve halinizden memnun olmakla başlar. Elde ettiğiniz başarıyı, beslenme ve hareketlerinize de uyguladığınızda nasıl bir değişim geçirdiğinizi göreceksiniz. Artık bu kuralları uygulamaya devam ederek kendinizi koruyabilirsiniz.

