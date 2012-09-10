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Yaşam

Kanser hastası tahliye olamadan öldü!

Barut, iki yıl önce yeşil kartı iptal edildiği için, cinnet geçirdi. Toplum merkezinde rasgele ateş açtı. Ardından 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi

10 Eylül 2012 00:48

Kanser hastası olan ve çocuklarının cezaevinden tahliye olması için girişimde bulunduğu Muhlis Barut hayatını kaybetti.

6 aydan az ömrü kaldığı raporu verilen Muhlis Barut, raporun onaylanıp serbest kalması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Fakat, geçtiğimiz cumartesi günü fenalaşarak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu gittikçe ağırlaşan Muhlis Barut  hayatını kaybetti.
 
Barut ailesi kanser hastası babalarının tahliyesi için birçok girişimde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı dahil birçok kişiden yardım istemişti. 50 yaşındaki tutuklu kanser hastası Muhlis Barut'un kızı, şikayetçi olduğunu söyledi.
 

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