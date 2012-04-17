Ağır engelli şartı getirildi, 13 bin İETT kartı iptal edildi

Toplu ulaşım araçlarını kullanan engellilere ve refakatçilerine verilen indirimli kartların alım koşulları yenilendi. Yeni hükümler doğrultusunda özür oranı en az yüzde 50 ve ağır engelli raporu alan ilgililere refakatçi kartı verilecek. İETT, 2011 yılında düzenlenen 36 bin refakatçi kartından 13 binini gerekli koşullara uyulmadığı gerekçesiyle iptal etti.



Zaman'ın haberine göre, engelli vatandaşların refakatçilerinin toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etmelerine imkân sağlayan refakatçi kartının alım koşulları yeniden tanımlandı. Yeni düzenlemeye göre ağır özrü olmayan engellilere refakatçi kartı verilmeyecek. Yönergeye göre, refakatçi kartı alma hakkı olmayan 13 bin kişinin kartları sistem içerisinde otomatik olarak kapatılmaya başlandı.

İETT tarafından verilen ve toplu ulaşım araçlarında geçerli olan özürlü ve refakatçi kartları, 14 Temmuz 2007 tarihide Resmî Gazete'de yayımlanan 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik' doğrultusunda düzenleniyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı, özürlü sağlık kurul raporunun düzenlenme ve ağır özürlü tarifini 16 Aralık 2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 'Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik' ile yeniden düzenledi.

Yönetmeliğin değiştirilmesi sebebiyle özürlü ve refakatçi kartının düzenlenmesi ile ilgili yönerge revize edilerek, Sağlık Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun hale getirildi. Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş raporlarında özür oranı yüzde 50 ve raporun ağır özürlü kısmında 'evet' ibaresi bulunan ilgililere refakatçi kartı verilmeye başlandı. Eski yönergeye göre düzenlenmiş olan yaklaşık 36 bin civarında refakatçi kartının sahiplerine ait belgeler tek tek incelendi. Yeni yönergeye göre refakatçi kartı alma hakkı olmayan 13 bin kişinin kartları otomatik olarak kapatılmaya başlandı.

İETT, sistem içerisinde iletişim bilgisi bulunan kişilere elektronik posta ya da cep telefonu yoluyla mesaj göndererek kartlarının kapatılacağına dair bilgilendirme yaptı. Bu kişiler, mevcut raporları ile sadece kendilerinin kullanabileceği özürlü kartını alabileceği gibi refakatçi kartı talep etmeleri halinde ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş, özür oranı yüzde 50 ve üzeri, raporun ağır özürlü kısmında "evet" ibaresi bulunan ilgililer, tüm İETT seyahat kartları bürolarından raporlarının aslı, nüfus cüzdanın aslı ve 10 TL kart bedeli karşılığında yeni kartlarını alabilecek.



