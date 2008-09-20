Ağır abi Fatih Ürek

Aysun Kayacı’yla birlikte başrol oynadığı “Şeytanın Pabucu” filmi Fatih Ürek’i, film daha yayınlanmadan magazin gündemine taşıdı



Filmde kılıktan kılığa giren Fatih Ürek’i kimi zaman hacı abla karakterinde, kimi zaman sert erkek, kimi zaman da Burhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak…



Filmde Aysun Kayacı ve Fatih Ürek’in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, İlyas Salman, Barış Falay, Yılmaz Gruda, Sabriye Sürel, Serhat Talay, Ahmet Erkut, Ümit Keleş, Güngör Gün, Ahmet Varlı, Yalçın Avşar, Devrim Parscan gibi isimler de rol alıyor…