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Ağılın çatısı çöktü; besici ağır yarandı, 1 koyun telef oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde tamir ettiği ağılın çöken çatısının altında kalan Hikmet Tunç (55) ağır yaralandı

08 Ekim 2018 17:56

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkeze bağlı Kocapınar köyünde tamir ettiği ağılın çöken çatısının altında kalan Hikmet Tunç (55) ağır yaralandı. Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun enkazdan kurtarıldı.
Kocapınar köyünde oturan Hikmet Tunç\'un tamir ettiği Akyokuş mevkisindeki ağılın çatısı öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çatının altında kalan Hikmet Tunç ağır yaralandı. Olayı gören köylülerin enkaz altından çıkardığı Hikmet Tunç ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hikmet Tunç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayda 1 koyun telef olurken, 15 koyun da enkazdan kurtarıldı.

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