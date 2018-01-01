AGD’den ‘Mekke’nin Fethi’ programı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1387\'nci yıldönümü nedeniyle program düzenledi.

AGD Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1387\'ncı yıldönümü nedeniyle Canik Hasan Doğan Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AGD Şube Başkan yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Mehteran Gösterisi, Kuran ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan AGD Samsun Şube Başkan yardımcısı Mehmet Durnaoğlu, \"Bugün, 31 Aralık 2017. Miladi takvime göre 1 Ocak 630\'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke\'nin fethi\'nin 1387\'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke\'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur\'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu geceyi Türkiye\'nin 81 ilinde gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Program semazen gösteresi, Siyer-i Nebi Ödül töreni ve duanın ardından sona erdi.

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