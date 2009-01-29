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Yaşam

Ağca’nın türbanlı eski nişanlısı başını açtı

İtalyan politikacı Giocinto Licursi ile geçen yıl evlenerek Roma’ya yerleşen Rabia Kazan Licursi, bir fotoğraf projesi için başını açtı

29 Ocak 2009 02:00

İtalyan politikacı Giocinto Licursi ile geçtiğimiz yıl evlenerek Roma’ya yerleşen Rabia Kazan Licursi, bir fotoğraf projesi için başını açtı

Licursi, başı açık ilk fotoğrafını makale yazdığı “www.yaziisleri.com” adlı internet sitesindeki köşesine koydu. Licursi, bir zamanlar Mehmet Ali Ağca ile nişanlı kalmıştı. New Yorklu ünlü fotoğraf sanatçısı Alexander Berg, “İslam ülkelerinden Portreler” projesi için,

İranlı kadınlar temalı fotoğraf çekimleri yaptı. Rabia Kazan Licursi de, Dubai, Mısır, Ürdün, Lübnan, İran, Türkiye, Pakistan, Hindistan ve Katar gibi ülkelerde her kesimden insanın yüzlerinin fotoğraflanacağı projede editörlük yapacak.

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