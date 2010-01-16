Ağca'nın ailesi taşındı

T24 - Gazeteci yazar Abdi İpekçi cinayeti ile iki ayrı gasp suçundan hüküm giyen ve 18 Ocak 2010'da tahliye olması beklenen Mehmet Ali Ağca'nın annesi ve kardeşlerinin, Malatya'da Saray Mahallesi Kavukçu Sokak'taki evlerini boşaltarak başka bir yere taşındıkları öğrenildi.



Saray Mahallesi Muhtarı Aydın Aksoy, Ağca'nın ailesinin Kavukçu Sokak'tan taşındıklarını, nakil belgesi almadıkları için nereye yerleştiklerini bilmediğini söyledi.



Mahalle esnafı da Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca'nın aileyi başka yere yerleştirdiğini ifade etti.



Ağca'nın çocukluk arkadaşı Bayram: Ağca, uysal ve iyi bir arkadaş



Bu arada, Mehmet Ali Ağca'nın çocukluğunun geçtiği Yeşiltepe Gazi Mahallesi'nde yaşayan ve Ağca'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen emekli polis memuru Osman Bayram (59), gazetecilere açıklamalar yaptı. Bayram, Ağca'nın cezaevinden çıktıktan sonra doğup büyüdüğü yere gelmesini istediklerini dile getirdi.



Ağca'yı, ''içine kapanık, uysal ve iyi bir arkadaş'' olarak nitelendiren Bayram, şöyle konuştu:



''Mehmet Ali Ağca hapse girdikten sonra ailesi bizim mahalleden Saray Mahallesi'ne taşındı. Ağca'nın çocukluğunu çok iyi biliyorum. İyi tanırım kendisini. Mülayim bir kişiydi. Arkadaşlarıyla kavga edecek biri değildi. O dönemin siyasi olayları insanları kutuplaştırdı. Ağca da buradan gitti. Yapmış olduğu eylemlere ben inanmıyorum. Kesinlikle öyle kötü huylu veya cinayet işleyecek bir kapasitede değildi. Uysal, gariban biriydi. Kara lastik giyen, mahalle aralarında maç yapan yoksul bir ailenin çocuğuydu. Yeşiltepe'ye gelmesini, Malatya'ya dönmesini isterim.''



Öte yandan, Mehmet Ali Ağca'nın doğduğu Hekimhan ilçesi Güzelyurt beldesine yabancı ülkelerden gelen basın mensuplarının, Ağca'nın yakınları ile görüşmeye çalıştığı belirtildi.

