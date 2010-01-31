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Yaşam

'Ağca varsa ben yokum'

Türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, Mehmet Ali Ağca’nın TV programlarında yer almasında bir sakınca görmediğini söyleyen MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un teklifini geri

31 Ocak 2010 02:00

T24 - Türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, Mehmet Ali Ağca’nın TV programlarında yer almasında bir sakınca görmediğini söyleyen MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un teklifini geri çevirdi.


Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Mehmet Ali Ağca’ya teklif götürdüğü iddia edilen MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un teklifine “Hayır” dedi. Geçtiğimiz günlerde kendisine bir dizi projesiyle geldiğini ve bu projeye sıcak baktığını ifade eden Bingöl, “Yeni projeyle ilgili anlaşmak üzereydik. Ama gündemdeki son konuşmalarıyla ilgili düşüncelerini öğrendim. Hukuksal olarak cezasını çekmiş bir insan da olsa toplum vicdanında masum olmamış birisinin iş yapacağı bir firmada benim olmam söz konusu değildi. O yüzden MED yapımdan gelen o proje teklifinde yer almayacağım” dedi.

MED Yapım’ın kendisine başrol teklif ettiğini belirten ünlü sanatçı, “Bir dizi projesiydi ve başrolde oynayacaktım. Anlaşmak üzereydik ancak bu nedenlerden dolayı benim o firmada iş yapmam mümkün değil. Bu son haberlerden dolayı çok rahatsız oldum ve o firmayla iş yapmama kararı aldım. Aksoy’un düşünceleri hiç etik değil. Benim de toplum vicdanında masum olmamış birinin, Türkiye’nin en önemli yazarlarından birini katletmiş bir insanla aynı firmada çalışmam mümkün değil. Bu benim vicdanımla ilgili aldığım bir karar. Herşey para değil” açıklamasını yaptı.



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