Ağca kardeşlerini susturdu

T24 - Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve 2 ayrı gasp suçundan hükümlü bulunan ve 18 Ocak 2010'da tahliye olması beklenen Mehmet Ali Ağca'nın Malatya'daki kardeşi Adnan Ağca, ağabeyinin cezaevinden çıktıktan sonra nerede yaşayacağına kendisinin karar vereceğini bildirdi.

Adnan Ağca, AA muhabirine, ağabeyi Mehmet Ali Ağca'nın 18 Ocak 2010'da tahliye olacağını, cezaevinden sonra gideceği ve yaşayacağı yer konusunda fikirlerinin olmadığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle ağabeyini cezaevinde ziyaret edeceğini belirten Adnan Ağca, şöyle konuştu:

''Bayram nedeniyle kendisini açık görüşte ziyaret etmeye gideceğiz. Kendisi hakkında konuşmamızı istemiyor. Tahliye olduktan sonra nereye gideceğine ve nerede yaşayacağına kendisi karar verecek. Bu konuda bizler yorumsuz kalacağız.''