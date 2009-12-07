Ağca 2 milyon dolar istiyor

T24 - İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, 1981'de Papaya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'deki cezasını tamamlayarak serbest kaldıktan sonra İtalya'da yaşamayı planladığını ileri sürdü.



Gazetenin bugünkü nüshasında "Ağca Özgürlüğüne Kavuşuyor: (Karol) Wojtyla'nın Kabrine Gideceğim" başlığıyla yayımlanan haberin spot cümlelerinde, "Ağca İtalya'ya gelmeyi, burada yaşamayı düşlüyor. 28 yıllık mahkumiyetin ardından 18 Ocakta serbest kalacak. 100 gazete onunla görüşmeyi arzuluyor. Özel demeç için 2 milyon dolar istiyor. Dan Brown'a kitap için mektup yazdı" ifadelerine yer verildi.



Ağca'nın Türkiye'deki mahkumiyet günlerinde Hristiyanlığa geçtiği iddia edilen haberde, "bir süre önce Hristiyanlığa geçen Ağca'nın Portekiz'e yaptığı vatandaşlık başvurusunun reddedildiği" belirtildi.



Haberde, uluslararası bir televizyon kanalından söyleşi için 2 milyon ABD Doları istediği iddia edilen Ağca'nın, Da Vinci Şifresi'nin yazarı Don Brown'a "Vatikan Şifresi" adı altında bir roman kaleme alma önerisinde bulunduğu ve kitabın filme dönüştürülmesini de düşlediği kaydedildi.

"Ağca'nın Türkiye'de beklediğini bulamadığı" görüşüne yer verilen haberde, şöyle denildi:



"Ağca serbest kalınca dilediğini yapma imkanına sahip olacak. Kendisi Türkiye'de yaşama niyetinde değil. Doğduğu ülkenin hapishanelerinde yaşadığı dokuz yıllık hapis, onun için müspet bir deneyim olmadı. Orada, İtalya'da Rebibbia, Ascoli ve Montacuta cezaevlerinde geçirdiği 20 yıla kıyasla daha iyi yaşayacağını düşlüyordu. Ama hiç de beklediği gibi olmadı".



Haberde, "Ağca birkaç hafta dinlendikten sonra Roma'ya gitmeyi planlıyor. Niyeti, Vatikan'a giderek, suikast girişiminde bulunduğu, ardında da kendisini affeden, 1983'te Noel'den iki gün sonra kendisini hücresinde ziyaret ederek yüz yüze bir görüşme yapan Papa 2. Jean Paul'ün kabri huzurunda dua etmek" cümleleri de yer aldı.



La Repubblica'nın haberinde, Ağca'nın İtalya'ya yerleşme düşüncesini arkadaşlarına ve yakınlarına dile getirdiği öne sürüldü.