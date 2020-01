Ağbal: Gelişmeler, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiyi olumlu etkiliyor (2)

\'EKONOMİDE İLK RAKAMLAR SON DERECE OLUMLU\'

Erzurum\'da kara yolu ile memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Demirözü ilçesinde partisinin teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Ağbal, ziyaretindeki konuşmasında , 15 Temmuz\'da darbe yapmak isteyenlere darbe vurulduğunu belirterek şunları söyledi:

\"15 Temmuz alçak darbe girişimi olduğunda, bu girişimi içeride gerçekleştirenler ve dışarıda yönetenler, Türkiye’yi ‘Belki bu defa alt ettik’ diye büyük bir yanılgıya kapıldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu darbe girişimi atlatıldı. Bugün darbe yapanlara darbe vuruldu ve şimdi her birisi yargı karşısında yaptıklarının hesabını veriyorlar. İnşallah yüce Türk yargısı karşısında hak ettikleri en ağır cezayı da görecekler. Darbe girişimi sonrasında ‘Türkiye bir daha kolay kolay toparlanamaz, Türkiye’nin devlet kurumları işlemez, siyaset kurumu uzun yıllar zorluklar çeker, ekonomi bir daha toplanamaz’ diyen alçaklara da Türkiye bir defa daha büyük bir ders verdi. Türkiye şaşırtmaya devam ediyor, şaşırtmaya da devam edecek. Darbe girişiminin ortaya çıkardığı hasarları bir bir sardık. Darbe girişimlerinin bir daha bu ülkede tekrarlanmaması için yapılması gereken her şeyi yaptık.\"

\'İLK RAKAMLAR SON DERECE OLUMLU\'

Türkiye ekonomisinde yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme performansı gösterildiğine dikkat çeken Bakan Ağbal şöyle konuştu:

\"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümetiyle, kurumlarıyla, o FETÖ alçaklarının oluşturmaya çalıştıkları gizli şebekenin zehirlenmesi ve kirlenmesinden kurtulmuş bir şekilde çok güzel hizmetler yapıyor. ‘Türkiye ekonomisi toparlanamaz, büyüyemez,’ diyenlere 2017 yılında adeta ders verircesine Türkiye ekonomisi yüzde 7’nin üzerine bir büyüme performansını da gösterdi. Bugün Türkiye’yi herkes şaşkınlıkla izliyor. Böyle bir hadisenin yarısı başka bir ülkede olsa kolay kolay toparlanamaz. 2018 yılı da güzel bir yıl olacak. Güzel başladık. Ekonomide ilk açıklanan rakamlar son derece olumlu. 2018 yılında da büyümeyle ilgili bir hedefimiz var. Bunu yakalayacak şekilde de gayretimiz var. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisi, siyaseti, kurumları, devleti, hükümeti bu sınavdan başarıyla çıktı. İnşallah yarınlarımız bugünden daha güzel olacak.\"

\'TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ÜLKESİ\'

Türkiye’nin bir istikrar ülkesi olduğunu vurgulayan ve Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Ağbal şöyle devam etti:

\"Bugün Türkiye’nin borcunun milli gelire oranı yüzde 28 civarında. Böyle bir ülke yok. Bütçe açıkları yüzde 1.5 seviyesinde. Hem içeride ve dışarıdaki meseleleri çözdük, çözmeye devam ediyoruz hem ülkenin ihtiyacı olan yatırımları durdurmadan devam ettiriyoruz. Türkiye’nin yatırım yolculuğu bitmeyecek, devam edecek. İnşallah ileriki yıllarda Türkiye ekonomisi, bu yapılan yatırımlar sayesinde daha büyük bir cazibe merkezi olacak. Bu bölgede Türkiye bir istikrar ülkesi, kalkınan bir ülke, fırsatları olan, herkesin gelip yatırım yapmak istediği bir ülke. Çünkü güçlü bir ülkeyiz. Küresel ekonomik krizden sonra birçok ülke kendisini toparlayamazken Türkiye ekonomisi son 8 yılda ortalama yüzde 7’ye yakın büyüdü. Küresel kriz sonrası dönemde bu büyüme oranlarını yakalayan başka ülke yok. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye\'de ekonomide, siyasette, devlet teşkilatında o kadar büyük değişiklikler yapıldı ki o 90’lı yıllardaki gibi \'dokunsan yıkılır\' meselesi artık Türkiye’nin gündeminde değil. Türkiye dokunulursa artık başkaları yıkılır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada müsaade etmediği hiçbir şeyin olmasına asla müsaade etmeyecek. Bu bölgede olacak her şeyde mutlaka Türkiye’nin varsa kararı olacak. Türkiye Cumhuriyeti’ne rağmen kimse bu bölgede bir operasyon yapmaya, bir oyun kurmaya asla kalkamaz. Türkiye’nin gücünü herkes bir defa daha Zeytin Dalı Harekâtı\'yla gördü.\"

\'MALİYEMİZ, BÜTÇEMİZ GÜÇLÜDÜR\'

Suriye ve Irak\'ta oynanmak istenen bir oyun olduğunu belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye\'nin bu oyunu bütün gücü ile bozacağını, bozmaya da başladığını vurguladı. Zeytin Dalı Harekatı’nın terörün kökü kazınana kadar, tek bir terör unsuru bölgede kalmayana kadar devam edeceğini belirten Bakan Ağbal, şöyle dedi:

\"Ordumuz Suriye\'de ÖSO birlikleri ile birlikte operasyonlarına devam ediyorlar ve operasyonların başında ortaya konulan hedefler belli. Bu hedefler gerçekleştirilinceye kadar orada ordumuzun operasyonları devam edecek. Baştan itibaren söylüyoruz: Kimsenin toprağında gözümüz yok. Burada operasyonun tek bir amacı vardır, oluşturulmaya çalışılan terör kuşağına ve orada yerleşen o terör yuvalarını etkisiz hale getirecek bir operasyon yürütülmektedir. Hiçbir devlet, hiçbir ülke sınırlarının dibinde oluşturulmaya çalışılan böyle bir terör yapılanmasına da müsaade etmesin. Türkiye’nin kendisini savunma hakkı vardır. Bu operasyonlar devam ederken operasyonların yürütülmesi noktasında Silahlı Kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin her türlü ihtiyacı da eksiksiz karşılanmaktadır. Allah\'a şükürler olsun maliyemiz, bütçemiz güçlüdür ve imkânlarımız vardır.\"

Hükümetlerinin kent ve bölgeye yaptıkları yatırımları da anlatan Bakan Ağbal, 2019 seçimlerinde Bayburt’tan rekor oy beklediklerini de kaydederek konuşmasını tamamladı.



