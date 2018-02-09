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Ağbaba'dan Ekmeleddin İhsanoğlu açıklaması: Kararımız doğru olsaydı...

"Yüzlece cumhurbaşkanı adayımız var"

09 Şubat 2018 17:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin ortak adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında "Kararımız doğru olsaydı bugün o cumhurbaşkanı olurdu" dedi. 2019 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlı seçiminde yüzlerce adaylarının olduğunu söyleyen Ağbaba, "Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday olacak" dedi.

Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile partisinin Aydın il başkanlığını ziyaret etti ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağbaba, 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdikleri MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili hâlâ bazı soruların gündeme geldiğinini belirterek, şunları söyledi:

"Kararımız doğru olsaydı bugün Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı olurdu. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 4 tane kurultay geçti. Artık önümüze bakıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz var mı? Yok. Bizim de sizin de partiyi yönetenlerin de yanlış yapma lüksü yok. Bakın ders çıkardık diyoruz. 'Adalet Yürüyüşü' bizim kazanımımız, deneyimlerimiz var."

"Yüzlece cumhurbaşkanı adayımız var"

2019'da yapılaması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuşan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' Var efendim. Yüzlerce cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var. Ama adayımızı 'Adalet Yürüyüşü'ndeki gibi, 16 Nisan’daki gibi belirleyeceğiz. Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday olacak."

CHP ve MHP, 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde, İslam Kalkınma Konferansı Örgütü'nün ilk Türk Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermişti. Seçimde, Ekmeleddin İhsanoğlu, yüzde 38.44 oy alırken; yüzde 51.79 oyla Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmişti.

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