CHP'li Ağbaba: İşsizlik Fonu'ndan işçiye 15, işverene 18 milyar lira verildi, işsizlerin sadece yüzde 5'i fondan yararlanabildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçen yıl işsizlik fonundan işçilere 15, işverenlere ise 18 milyar lira ödenek ve teşvik verildiğine dikkat çekti. Fonun 2020 yılında 28 milyar lira azaldığını ve amacı dışında kullanıldığını vurgulayan Ağbaba, gelir-gider dengesinin bozulduğunu söyledi.

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada, nisan-aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar lira para verilirken, işverenlere 18 milyar lira fondan teşvik aktarıldığını belirterek, "8,3 milyar lira işsizlik ödeneği ve 7 milyar lira nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 milyar lira yani işsize verilenden toplam 3 milyar lira daha fazla fondan para almış oldu" dedi.

AKP iktidarı döneminde yıllardır İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildiğini anlatan Ağbaba "Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve arttırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı arttırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı" açıklamasını yaptı.

Veli Ağbaba, resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5'inin fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini savundu. Fonun gelir-gider yapısının bozulduğunu belirten Ağbaba, giderlerin gelirlerin 1,7 katı olduğunu ifade etti.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Fonda biriken tutarın Covid-19 salgını nedeniyle azaldığını görüyoruz. 2018 yılında 127,6 milyar lira, 2019'da 131,5 milyar lira bulunan fonun temmuz ayı sonundaki büyüklüğü 103,2 milyar liraya kadar geriledi. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki devlet tahvillerinin oranı hala büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 78,52'si tahvil, yüzde 21,48'i ise mevduattan oluşuyor."

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