Agatha Christie’nin öyküleri Türkçe'ye çevrildi

Polisiye kurgunun kraliçesi Agatha Christie’nin kaleminden çıkmış on iki eşsiz öyküden oluşan 'Listerdale’in Gizemi', Çiğdem Öztekin’in çevirisiyle okurların beğenisine sunuldu.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, Agatha Christie’nin 1924 ile 1929 yılları arasında çeşitli dergilerde yer almış öykülerini bir araya getiren Listerdale’in Gizemi ilk kez 1934 yılında yayımlanmıştı. Kitapta boy gösteren bu hikayeler arasında oldukça ünlü olanları da var. Mesela kitabın en çarpıcı öykülerinden biri olan ‘Philomel Cottage’ (Bülbül Yuvası) 1936’da ‘Love from a Stranger’ adıyla tiyatrolaştırıldıktan sonra, 1937 ve 1947 yıllarında da yine aynı adla iki kere sinemaya, bir kere de televizyon dizisine uyarlanmış.

Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini alan öykü kitabının tanıtım bülteni ise şu şekilde:

Listerdale’in Gizemi Kayıp Rıhtım Heyecan verici, gizemli, aynı zamanda gerilim dolu on iki öykü… Lordun gizemli kayboluşu, trendeki tuhaf karşılaşma, garip bir cinayet soruşturması, emekli dedektifin katil avı, bir sepet vişne arasına gizlenmiş gerdanlığın sırrı, gerilim romanları yazarının cinayetten tutuklanması, tuhaf bir evlilik teklifi, Raca’nın kaybolan zümrüdü. Tüm bu öykülerin tek bir ortak noktası var: O da Agatha Christie’nin usta kalemi.

Çevirisini Çiğdem Öztekin’in yaptığı Listerdale’in Gizemi polisiye türünün ve Christie’nin hayranları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.