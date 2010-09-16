-AGATHA CHRISTIE'NİN 120. DOĞUM YILI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - ''Polisiye edebiyatının kraliçesi'' olarak tanımlanan Agatha Christie'nin doğumunun 120. yılı, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Agatha Christie'nin Türkiye yayıncısı Altın Kitaplar'ın ev sahipliğinde Pera Palas Otel'de düzenlenen etkinliğe, yazarın torunu Mathew Pichard ile ''Agatha Christie'nin Gizli Defterleri'' adlı kitabın yazarı John Curran da katıldı. Christie'nin doğum gününde gerçekleştirilen gecenin konsepti 120 rakamı çerçevesinde hazırlandı. Buna göre Agatha Christie'nin yaşamına ilişkin 120 maddelik bir bildiri düzenlenerek, yazarla ilgili bilinmeyen, az bilinen çarpıcı detaylar sunuldu. Yayıncılık ve edebiyat dünyasından davetlilerin katıldığı gecede suç temalı canlı bir performans da sergilendi. Şenay Gürler, Faik Ergin, Hakan Pişkin ve Turgay Doğan tarafından canlandırılan karakterler, geceye katılan davetlileri de performansa dahil etti. -AGATHA CHRISTIE- Kitapları 45 dile çevrilen Agatha Christie'nin eserlerinde İstanbul'un izleri de var. Christie, İngiltere'nin Torquay şehrinde 15 Eylül 1890'da dünyaya geldi. Christie, yarım yüzyıla yakın süren yazarlık hayatında 79 roman ve kısa hikayelerden oluşan kitaplar yazdı. Ayrıca, 25 Kasım 1952'de Londra'da perdelerini açan ve bugüne kadar en uzun süre sahnelenen tiyatro eseri olan ''Fare Kapanı''nın da aralarında yer aldığı bir düzineden fazla oyuna imza attı. Christie'nin yazın dünyasına kazandırdığı ''Hercule Poirot''ı karakteri büyük ilgi gördü. Ünlü yazar, bu kahramanı 33 romanı ve birçok kısa hikayesinde kullandı. Yazarın çok sayıda kahramanının serüvenleri de TV dizisi ve film oldu. 1974'te ''Doğu Ekspresi'nde Cinayet'', 1957'de ''Beklenmeyen Şahit'' ve 1978'de ''Nil'de Ölüm'', en başarılı filmleri arasında sayılabilir. Christie, 1971'de İngiltere'nin en yüksek onur unvanı olan ''Britanya İmparatorluğu Kadın Komutanı'' nişanını aldı. Agatha Christie, 12 Ocak 1976'da öldü.