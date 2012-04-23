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Ağar'ın hapis yatacağı Yenipazar Cezaevi'nde tadilat başlatıldı

Mehmet Ağar'ın konulacağı Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, tadilat çalışması yapılıyor

23 Nisan 2012 19:54

“Susurluk Davası” kapsamında 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “yakalama emri” çıkartılan Mehmet Ağar, Aydın'ın Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulacak. Ağar'ın konulacağı Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, tadilat çalışması yapılıyor.

Adalet Bakanlığı, Mehmet Ağar'ın 5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından avukatlarının başvurusu üzerine, Ağar için Bodrum'da yaşayan ailesine yakın, güvenlikli bir cezaevi arayışına girmişti.     

Bakanlık yetkilileri, Bodrum'a en yakın cezaevleri arasında güvenlikli cezaevi olarak belirlenen Aydın'ın Yenipazar Cezaevi'nde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda Ağar'ın, Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmasına karar verildi.

İlçe tipi cezaevi olan Yenipazar Cezaevi'nde, 4 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunuyor. Kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölmeleri, kütüphane ve konferans salonu da olan cezaevi 42 kişilik ancak 60 kişi barındırılabilecek kapasiteye sahip. 


Ağar: Tebligat yarın yapılır, 1-2 gün içinde gereğini yaparız


Mehmet Ağar, konulacağı cezaevinin belirlenmesinin ardından ne zaman teslim olacağının sorulması üzerine, “Bugün resmi tatil, herhalde yarın resmi bilgi gelir, tebligat yapılır. Bir gün önce bir gün sonra ne fark eder. Ondan sonra biz de 1-2 gün içinde gereğini yaparız” dedi.

Bakanlık yetkililerinin güvenliği konusunda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söylediklerini aktaran Ağar, “Otele gitmiyoruz. Seçip, beğenecek halimiz yok. Hakkımızda her şeyin hayırlısı” diye konuştu.


Yenipazar Cezaevi'nde tadilat


“Susurluk Davası” kapsamında 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  hakkında “yakalama emri” çıkartılan Mehmet Ağar'ın konulacağı Yenipazar K1 Tipi  Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, tadilat çalışması yapılıyor.

4 koğuş, 2 disiplin hücresi bulunan ilçe tipi cezaevi olan Yenipazar  Cezaevi'nin içinde ve dışında tadilat çalışmaları yapılıyor. Güvenlik güçleri,  basın mensuplarının cezaevine yaklaşmasına izin vermiyor.

Yetkililer, tadilat çalışmalarının bir hafta on gün önce başladığını, çalışmalardan dolayı cezaevinde bulunan 50 hükümlü ve tutuklunun başka cezaevlerine nakledildiğini, cezaevi personelinin de başka yerlerde görevlendirildiğini belirttiler.

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